快訊／只選莫德納還打不到　劉和然：中央承認疫苗不足才能做最好安排

記者杜冠霖／新北報導

疫苗預約平台昨下午2時重啟意願登記，也開放登記接種第二劑莫德納疫苗，對此，新北副市長劉和然指出，中央一定要提出一些因應做法，不是告訴選擇莫德納的國人要等待，「國人都已經接受疫苗不足，中央一定要承認這個現實，未來才能做最好的安排。」

劉和然表示，昨天開放國人重新登記疫苗後，唯一選擇莫德納需要341萬劑，但國內莫德納疫苗只剩下73萬劑，還有很多人預約打第二劑，「中央不能一直告訴選擇莫德納的國人要等待，必須要有一些相關的配套或方法。」

劉和然指出，目前看來選擇莫德納的國人還是要一直等待，新北市也一直接到電話詢問莫德納如何預約施打，也有要打第二劑疫苗的國人會產生罪惡感，因為很多人第一劑都還沒打，因此中央針對疫苗的處理一定要有完整的規劃，讓資訊清楚、透明，「台灣人民都很可愛，他們相信政府有一個公平的機制安排。」

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增20例COVID-19確定病例，分別為18例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市8例為最多，其次為台北市6例、桃園市3例、高雄市1例；其中16例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,975,087例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,958,568例排除)，其中15,619例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲新北市副市長劉和然。（圖／市府提供）