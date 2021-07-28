奧運英雄今返台！陳時中：2劑疫苗打滿14天加強版自主管理

記者張乃文／台北報導

東京奧運部分賽程已落幕，楊勇緯、羅嘉翎及方莞靈等18位我國選手、教練預計今傍晚抵台。有關檢疫及機位問題，指揮中心指揮官陳時中表示，相關單位會做最恰當安排，在飛機上的間隔及自我防護還是要做好。

▲楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈等18位奧運國手級教練28日返台，謝長廷赴成田機場送機。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

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東奧已邁入第5天，我國選手屢傳捷報，目前部分賽程已落幕，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯、奪銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎、舉重49公斤量級第四名的「舉重精靈」方莞靈等18位選手及教練預計28日傍晚抵台，而稍早駐日代表謝長廷則到成田機場送機，並送上奧運紀念餅乾。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

不過，賽前吵得沸沸揚揚的「商務艙」問題，有媒體詢問若選手們回程坐商務艙是否會影響防疫規劃。陳時中回應，相關單位會做最恰當安排，當然在飛機上還是要注意間隔及自我防護，流程部分「體育主管單位都有跟我們討論過」。

至於檢疫隔離部分，陳時中也說，若沒有完成疫苗接種者，就必須到相關檢疫旅社住宿，而完成2劑疫苗者，並達14天已有保護力者，就會執行加強版自主健康管理。