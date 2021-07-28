士林某長照機構再爆4確診　他憂群聚感染：柯文哲防疫又見破口！

▲北市士林區某長照機構被爆確診，台北市好政連線發起人林延鳳擔心有群聚感染狀況。（組合圖／台北市好政連線發起人林延鳳提供）

記者袁茵／台北報導

台北市好政連線發起人林延鳳28日爆，台北市士林區某家社會局轄管的長照機構又有確診案例，目前已知2名住民、2位工作人員篩檢為陽性，擔心有群聚感染狀況，呼籲北市府不要隱匿、盡快對外說明。

「台北市長柯文哲防疫又見破口？」林延鳳28日表示，自己接獲民眾陳情告知，27日在台北市士林區某家社會局轄管的長照機構又有確診案例，已知有2位住民及2位工作人員篩檢為陽性，擔心有群聚感染狀況，27日晚上緊急將機構住民進行分流隔離安置作業，正確數字仍待北市府公布。

林延鳳提及，北市社會局先前對外宣布，針對轄管的103間長照機構工作人員及住民以施打新冠肺炎疫苗，但調閱資料發現，截至7月15日止，應施打工作人員有2498人，實際施打為2344人，住民應施打人數為5000人，實際施打人數為4073人，仍未施打疫苗工作人員、住民還有超過1000人以上，這會變成長照機構發生感染的嚴重破口。

林延鳳指出，以這次發生確診的長照機構來看，機構目前均並未開放家屬探視，個案到底是去醫院就診感染？或是經由工作人員感染？尚待北市衛生局做出完整疫調資料。

林延鳳呼籲，北市府應盡快完成長照機構人員、住民的新冠肺炎疫苗施打作業，若有遇到不願配合施打的對象，應積極與家屬及當事人溝通協助施打，並確實做好防疫管理作業，否則長照機構確診事件不斷發生，不僅是台北市民恐慌，全台人民也跟著擔心受怕。