摩鐵吸毒幻想遭追殺　男持槍攀高牆大鬧！害女友一起被逮

記者張君豪／台北報導

28日清晨，台北市南港區重陽路某汽車旅館發現一名持槍男子疑似情緒失控、攀爬到停車場高牆打算跳樓，警方查出王姓男子（21歲、經查有毒品、詐欺前科）27日晚間約23時許與女友入住重陽路某汽車旅館，28日清晨5點王男疑吸毒情緒失控出現幻覺「有人要追殺我」，持槍跑出汽車旅館，並攀爬到附近停車場高牆打算跳樓逃生，台北市警局、消防局獲報出動多名警消人員、並攜帶防彈盾牌封鎖現場救人。

▲警方逮捕從停車場高牆躍下的王男並起獲槍枝毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕從停車場高牆躍下的王男並起獲槍枝毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局人員到場升起氣墊，王姓男子因情緒激動，在牆外誤認警察是仇家，頻頻大喊「你們都是假警察！」憤而跳下，所幸落在氣墊上並無嚴重傷害；警消立刻將他戒護送往內湖三軍總醫院接受治療，並在停車場高牆發現王男棄置的一把道具槍改造的90手槍、彈匣及一顆子彈，另外尚有一個空彈殼。

轄區警方鑑識人員檢視，發現這把改造手槍槍管暢通且有撞針，具備擊發能力，槍彈複送台北市警局鑑識中心複驗，發現子彈內並無火藥。

▲警方逮捕從停車場高牆躍下的王男並起獲槍枝毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解，王姓男子曾參與詐騙集團、從事吸金投資平台詐騙組織成員，收入不惡、且有固定女友，警方除起獲王男防身用的改造90手槍外，並在王男的女友身上查獲K菸和K他命粉末一包，訊後將王男及其女友分依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例依法送辦、並循線追查槍枝來源。

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