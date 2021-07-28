郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」：怎麼看都像藉機

▲教練賽後用力擁抱郭婞淳。（圖／體育署提供）



記者黃可昀／綜合報導

舉重選手郭婞淳27日東奧奪金後，教練第一時間衝上台熱情相擁，還開心到把郭婞淳抱起來，但正是這個舉動引發爭議，尤其郭婞淳也一度露出驚恐表情，不少人認為有性騷擾嫌疑。網路紅人「黑心律師」楊律師發表個人看法，他認為「我怎麼看都覺得，教練藉機會在性騷擾她。」

楊律師PO文表示，郭婞淳在挺舉141公斤失敗後仍奪得金牌，教練難掩興奮衝上前張開雙臂，接著緊緊抱住郭婞淳，「教練不只是緊抱，還用分不清是腰或下體用力連頂2下」，楊律師認為郭婞淳當下表情驚訝，看起來不是很愉快，還疑似輕輕推了一下教練，但教練仍繼續拍郭婞淳的肩，「最後再從後方環抱她並用頭緊貼著她，我怎麼看都覺得教練藉機會在性騷擾她。」

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▲網紅律師看郭婞淳性騷擾爭議。（圖／翻攝自楊律師臉書）



楊律師指出，網友翻出2019郭婞淳賽後影片，當時教練也「一直從後面用身體貼緊她，抱她，摸她的手臂」，郭婞淳當時雙手在胸前交叉的動作看起來是在自保，但教練最後還激動到親了她一下，「她嚇到整個人要離開，我也覺得是教練藉機會在性騷擾她」，只是郭婞淳昨天有馬上澄清這是外界誤會，自己沒有被騷擾，楊律師補充，「既然她無所謂，那就只好算了。」

網友留言，「性騷擾是看受害者的主觀感受還是旁觀者的客觀感受？」、「我剛剛看同一個教練，就沒有抱另一位選手」、「原來不是只有我看到那段也覺得不太ok，當下直接皺眉」、「當事人發聲明或許是不想多出許多麻煩，但沒想過這聲明會讓人誤以為只要關係好，就可以有過度的肢體行為，我認為不是個好範例。」

性騷擾爭議吵得沸沸揚揚，郭婞淳27日親自PO文回應，她和恩師這11年來的相處模式都很「好笑」，時常鬧在一起玩，彼此都知道這面金牌多麼得來不易，所以教練才會激動地上台擁抱她，「我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表現（而且他第一次抱我起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧。」

▼郭婞淳澄清教練性騷擾爭議。（圖／翻攝自郭婞淳臉書）

