囂張畫面曝！屁孩關警局監視器前刻字留名　扯淡「好玩」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在2021年1月，帶回涉嫌在萬華區水門押人逼簽本票等8名黑衣人，但其中2人被帶回警局，竟然在拘留室內趁警員不注意，拿硬幣在牆上寫下偌大的「明仁」，下面還簽下2個名字，最後暴力討債不起訴，反而因毀損罪遭起訴。

警方調查，18歲的蔡姓、23歲的鄭姓男子，在2021年初因懷疑1名楊姓男子介紹當車手的朋友黑吃黑，於1月22日深夜約出楊要解決債務，接著把楊載到水門外，要楊替朋友頂下120萬元債務，並簽下3張各40萬元的本票，要楊母出面解決。

▲2名男子因暴力討債進警局，竟在拘留室上寫下「明仁」，甚至還刻下朋友名字。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方接獲報案後，在23日找到蔡、鄭等8人到案，並查扣球棒以及本票等證物，但其中蔡、鄭2名男子，在拘留室時，竟然趁警員不注意，用口袋的硬幣在牆上刻字，寫下超大的「明仁」2字，並且還在下面簽下2個名字，過程全被監視器錄下。

警方事後發現，除了依照暴力討債將8人送辦，另外涉嫌在拘留室塗鴉的2人也依照毀損警局一併送辦，但2人在拘留室寫下的名字並非真實姓名，2人僅供稱是寫下朋友的名字，對於明仁2字則是含糊帶過，僅辯稱是因為好玩才這樣做。

檢方事後真對8人涉及暴力討債部分給予不起訴，另外2人大膽毀損警局牆壁則依法起訴；2人刻在拘留室的「明仁」是否影射竹聯幫明仁會，而涉案是否有明仁會成員，也有待警方進一步釐清。

屁孩上銬進警局沒在怕 拘留室牆上囂張刻字「明仁」糗了

