拜登警告中俄駭客攻擊：結果會導致真槍實彈戰爭

▲美國總統拜登再對中俄喊話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近期發生幾起大型駭客攻擊，調查矛頭皆指向中俄，而駭客網攻對於國內的基礎設施癱瘓具有巨大效果。美國總統拜登周二（27日）對中國和俄國示警，若美國真的和世界的主要力量發生真槍實彈的戰爭，那會是因其受到駭客攻擊的結果。

路透社報導，拜登27日到訪國家情報總監辦公室，隨後發表演說。他點出國家資安的關鍵性，若威脅擴大最終可能會演變成熱戰。他點名中國和俄羅斯，指出兩國同樣依靠駭客網軍為其服務，駭取對美國等國的目標權限後，協助進行網路攻擊。

報導中也提到，拜登政府相當重視國家資安問題，並將其列入優先議程，在白宮中的重要性提升主要是近期多起大規模駭客攻擊事件，包括美國最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）、全球最大肉品加工廠JBS、網路管理公司SolarWinds等等，影響範圍遍及企業、民生、石油、肉品、經濟方面。

美國20日通緝4名受雇中共國安部的駭客，指其為中共進行對12國的網路攻擊，竊取智慧財產權、商業機密與傳染性疾病研究資料等。美國也與歐盟、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本與北大西洋公約組織（NATO），共同譴責中國惡意網露攻擊，這也是NATO首次譴責中共網路行動。