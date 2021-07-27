心碎影片！二哈傻笑不知被丟包　「下秒狂追車」惡劣男棄養全被拍

記者張寧倢／編譯

美國網路社群日前瘋傳一段心碎影片，德州一隻哈士奇在荒涼的郊外公路上被主人丟包棄養，起初男子為牠解開牽繩時，還能看到狗狗笑得非常開心，不料下秒主人卻坐車揚長而去，可憐的哈士奇才驚覺，開始狂奔追車，無奈距離仍越拉越遠。

▲美國德州哈士奇遭到棄養，狂追主人休旅車。（圖／翻攝自IG／@ms.mojorising_）

綜合KFOX14、KTSM等美媒報導，德州南部靠近墨西哥邊境的地平線城（Horizon City）發生棄養事件，目擊者喬伊（Joy Domingue）拍到的現場影片可以看見，一名年輕男子正為趴臥在地的哈士奇解開牽繩，而哈士奇此時渾然不知牠接下來將發生的悲慘經歷，臉上還掛著大大的笑容，看來相當令人憐愛，但男子將拆下來的牽繩丟到後座，自己隨後坐上車。

接著，坐在駕駛座的老翁便踩下油門，揚長而去，將哈士奇棄之不顧，然而，狗狗這時候才驚覺自己被主人丟包，趕緊拔腿狂奔，無奈狗狗根本追不上休旅車的速度，距離越拉越遠，而無情的飼主仍然不打算停下來。幸好，喬伊隨即打電話報警，警方迅速將68歲的男駕駛坎波斯（Luis Antonio Campos）依虐待動物罪嫌逮捕歸案。

據報導，坎波斯先被拘押在厄爾巴索縣（El Paso）監獄，後來以5000美金交保。這隻被棄養的哈士奇後來被當地動物救援組織「Huckleberry Hound Dog Rescue」帶回，更在21日被一戶家庭正式領養，新飼主將牠重新取名為納努克（Nanook），還為牠買了新玩具、游泳水池、床鋪與寵物護理用品。

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