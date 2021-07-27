不派游泳選手參加全運會台南游委會開砲　體育處：向中央爭取專案訓練

▲因疫情影響，泳池不開放使用，連帶影響游泳選手的訓練與參賽，台南市游泳委員會主委吳俊賢向市府表達不滿。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會將於10月16日舉行，27日驚傳游泳項目台南市不派選手參賽，台南市體育總會游泳委員會主委吳俊賢表示，疫情讓中央政府對泳池的認知偏差，防疫警戒降級泳池仍不能使用，更使選手無法訓練、參賽，台南市體育處指出，積極向中央爭取專案訓練。

原訂2021年6月27日進行游泳選手選拔，但因疫情影響而取消」，台南市體育總會游泳委員會主委吳俊賢指出，因疫情讓中央政府對泳池的認知偏差，7月27日降為二級警戒，泳池一樣不能使用，使選手無法訓練、參賽。

台南市體育處指出，有關台南市游泳委員會反映游泳池未開放，影響選手訓練及參賽一事，游泳池仍未開放是中央流行疫情指揮中心，依國內疫情所做的決定，全國各縣市皆須遵守該項規定，目前游泳選手暫以居家或陸上體能訓練為主，各縣市面臨的考驗皆相同。在防疫優先的原則下，大家仍需共體時艱，不應把箭頭指向市府。

體育處指出，能同理游泳選手迫切想回到泳池訓練的心情，7月初即主動函詢體育署，爭取全運會選手能以專案方式在游泳池集中訓練，但尚未獲體育署回應。體育處會持續尋求可能的配套作法，並向中央反映，讓選手能在符合防疫規範下，早日重返游泳池訓練。如果到了9月初全運會第三階段報名截止前，游泳池仍不能開放辦理遴選，台南市會以徵召方式選出游泳代表隊選手，參加2021全國運動會。

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