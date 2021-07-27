　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不派游泳選手參加全運會台南游委會開砲　體育處：向中央爭取專案訓練

▲因疫情影響，泳池不開放使用，連帶影響游泳選手的訓練與參賽，台南市游泳委員會主委吳俊賢向市府表達不滿。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲因疫情影響，泳池不開放使用，連帶影響游泳選手的訓練與參賽，台南市游泳委員會主委吳俊賢向市府表達不滿。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會將於10月16日舉行，27日驚傳游泳項目台南市不派選手參賽，台南市體育總會游泳委員會主委吳俊賢表示，疫情讓中央政府對泳池的認知偏差，防疫警戒降級泳池仍不能使用，更使選手無法訓練、參賽，台南市體育處指出，積極向中央爭取專案訓練。

原訂2021年6月27日進行游泳選手選拔，但因疫情影響而取消」，台南市體育總會游泳委員會主委吳俊賢指出，因疫情讓中央政府對泳池的認知偏差，7月27日降為二級警戒，泳池一樣不能使用，使選手無法訓練、參賽。

台南市體育處指出，有關台南市游泳委員會反映游泳池未開放，影響選手訓練及參賽一事，游泳池仍未開放是中央流行疫情指揮中心，依國內疫情所做的決定，全國各縣市皆須遵守該項規定，目前游泳選手暫以居家或陸上體能訓練為主，各縣市面臨的考驗皆相同。在防疫優先的原則下，大家仍需共體時艱，不應把箭頭指向市府。

體育處指出，能同理游泳選手迫切想回到泳池訓練的心情，7月初即主動函詢體育署，爭取全運會選手能以專案方式在游泳池集中訓練，但尚未獲體育署回應。體育處會持續尋求可能的配套作法，並向中央反映，讓選手能在符合防疫規範下，早日重返游泳池訓練。如果到了9月初全運會第三階段報名截止前，游泳池仍不能開放辦理遴選，台南市會以徵召方式選出游泳代表隊選手，參加2021全國運動會。

「Apple AirTag」

ET快訊
莊智淵苦戰7盤　不敵埃及阿薩止步16強
東奧正名沒過...郭婞淳昔稱「安心了」遭罵爆　奪牌逆轉成台灣
3個月前橫掃3金一舉成名！陳玟卉說到做到　首次奧運就拚下銅牌
郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心
真正能舉起郭婞淳的男人　只有他把舉重女神新娘抱
陳玟卉64公斤級舉重奪銅　成中華隊最大黑馬
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大安溪新設水管橋施工　台中市大甲區、日南地區千戶8月4日停水

不派游泳選手參加全運會台南游委會開砲　體育處：向中央爭取專案訓練

等好久了！基隆廟口攤商喜迎解封　夜市加強版十大防疫指引營業

南投山區心血管病婦施打疫苗後暈倒　警消及時接駁送醫保命

降級首日逛夜市！台中逢甲、旱溪兩樣情　攤商備「3罩」應戰

防疫警戒降級適度解封　奧萬大訂房量放寬、自然步道重啟

捐贈PCR核酸試劑+防護衣　前桃園縣長吳志揚挺醫護

饗賓七大品牌　首度推出父親節外帶套餐霸氣愛老爸

水岸風貌成美麗景點　桃園水務局獲2021國家卓越建設獎

安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

大安溪新設水管橋施工　台中市大甲區、日南地區千戶8月4日停水

不派游泳選手參加全運會台南游委會開砲　體育處：向中央爭取專案訓練

等好久了！基隆廟口攤商喜迎解封　夜市加強版十大防疫指引營業

南投山區心血管病婦施打疫苗後暈倒　警消及時接駁送醫保命

降級首日逛夜市！台中逢甲、旱溪兩樣情　攤商備「3罩」應戰

防疫警戒降級適度解封　奧萬大訂房量放寬、自然步道重啟

捐贈PCR核酸試劑+防護衣　前桃園縣長吳志揚挺醫護

饗賓七大品牌　首度推出父親節外帶套餐霸氣愛老爸

水岸風貌成美麗景點　桃園水務局獲2021國家卓越建設獎

安泰醫院組疫苗快打隊　助養護機構+盟院施打疫苗齊抗疫

莊智淵苦戰7盤　不敵埃及阿薩止步16強

廚餘桶一幕揭「6年外籍看護秘密」！　楊月娥氣炸：遇過更瞎的嗎

郭婞淳被教練抱起！女網「四連拍」抓包騷擾　千人洗臉嗆：通靈？

台灣連4天奪牌！東奧累計6面獎牌　突破奧運單屆最多牌

金管會要求8票券商自律　業務需導入ESG！

高端疫苗開放網路登記　李來希痛批：這個政權真的瘋了

侯友宜感動陳玟卉舉重奪銅　自曝曾視訊跟她說這件事

林桑8字箴言點醒陳文杰　找回二軍王火力求勝慾更強

郭婞淳看到輔大學生「鞋破洞」默默記下　2週後送來「一箱鞋」暖爆

疫苗接種破7百萬！昨接種29.5萬「再創單日新高」覆蓋率達28.74%

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

男被超車　竟持空氣槍連開10槍

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

黃金混雙奪銅　黃偉哲期待培育更多台南好手

鄭怡靜父一掃昨天悲傷：女兒辛苦了

產官學合作再生粒料示範道路

國民黨新竹市長接班人　今晚出爐

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

汽車賓館成防疫破口　他揭：早就跟鄭市長說

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

台東莫德納僅剩392劑　728開放第二劑預約

桃園推出「紓困10帖」加碼市府版

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

努力防疫卻遭調查　徐榛蔚哽咽落淚

更多熱門

相關新聞

台南疫苗獲配劑量僅4.5萬

台南疫苗獲配劑量僅4.5萬

中央公告台南市疫苗這次獲配劑量僅4.5萬，遠低於台南市原預設之施打量能，市長黃偉哲緊急調整台南市各區施打站預約接種數量及門診時間，避免民眾預約前往卻無疫苗可施打之情形發生。

羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

每持有1年賺160萬　安平豪宅屋主下車荷包滿

每持有1年賺160萬　安平豪宅屋主下車荷包滿

台南安心標章已發出8件

台南安心標章已發出8件

請上1922公費疫苗預約平台登記

請上1922公費疫苗預約平台登記

關鍵字：

游泳選手全運會台南游委會開砲體育處

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面