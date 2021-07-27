郭婞淳舊照曝光　舉重女神傳聖火破天荒搭台東熱氣球

▲黃健庭曾在4年前替郭婞淳點燃世大運聖火，並一同搭乘熱氣球傳遞。（圖／翻攝黃健庭臉書，下同）

政治中心／台北報導

來自台東的舉重國手郭婞淳27日在舉重女子59公斤量級比賽上，不僅以抓舉103公斤、挺舉133公斤及總和228公斤等3佳績創奧運紀錄，也替我國奪下東京奧運首面金牌。對此，前台東縣長黃健庭除表達祝賀外，也憶起4年前郭婞淳傳遞世大運聖火到台東時，別開生面的以搭乘熱氣球來傳遞。

郭婞淳27日在抓舉部分，開把100公斤，為全場最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1後，第2次試舉重量調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再次嘗試103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

接著，在挺舉部分，郭婞淳第一把125公斤輕鬆完成，以總和228公斤破奧運紀錄成績「提前」收穫金牌；第二把她試舉挑戰133公斤成功，刷新奧運紀錄，第3把試舉拼141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。不過，郭婞淳本次比賽，一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3紀錄」。

郭婞淳英姿與佳績一幕幕透過轉播鼓舞國人，更在確定奪金剎那舉國歡騰。黃健庭也透過臉書盛讚郭婞淳表現最令人興奮，除恭喜她完成舉重生涯的「金滿貫」外，也憶起4年前台北世大運聖火傳遞到台東時，他為接棒的郭婞淳點燃聖火，並別開生面的以搭乘熱氣球來傳遞。