快訊／郭婞淳摘金、奧運殿堂播國旗歌之際　共軍派運8擾台

▲郭婞淳成功奪金。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在今27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，立於不敗之地，接著挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤的成績「提前」收穫金牌，為台灣奪得本屆東奧的第一面金牌，也成功在奧運殿堂播放國旗歌。在此同時，國防部傍晚公布，中國大陸派遣一架運8反潛機侵擾我國西南空域。

郭婞淳今日在抓舉部分，開把100公斤，為全場最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1後，第2次試舉重量調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再次嘗試103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

接著，在挺舉部分，郭婞淳第一把125公斤輕鬆完成，以總和228公斤破奧運紀錄成績「提前」收穫金牌；第二把她試舉挑戰133公斤成功，刷新奧運紀錄，第3把試舉拼141公斤世界紀錄，可惜沒能舉起。不過，郭婞淳本次比賽，一舉打破奧運抓舉、挺舉與總和「3紀錄」。

在此同時，國防部在傍晚公布，共軍今日派遣一架運8反潛機侵擾我國西南空域；而我空軍則派遣空中巡邏兵力應對，實施廣播驅離，並以防空飛彈追監。

▼共軍出動1架次運8反潛機，進入我西南空域。（圖／國防部提供）

