南韓：莫德納疫苗通報生產問題　7月供貨延遲！他國也受影響

▲ 莫德納向南韓通報，新冠疫苗生產出現問題。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓防疫當局26日透露，美國莫德納公司（Moderna）近來多次通報疫苗生產出現問題，27日進一步指出，原定7月底到貨的疫苗將延至8月，國內疫苗接種計畫不得不配合調整，其他國家也可能受到影響。

綜合韓媒報導，南韓疫苗引進事務局長鄭恩英（정은영，音譯）稍早說明，莫德納24日以出現「生產問題」為由通報，原定25日出貨的一批疫苗無法如期運送，並承諾26日前通知是否可在月底前出貨，現已確認無法達成。

南韓政府原先承諾，7月將可取得1000萬劑疫苗，但因莫德納延遲交貨，將只能取得908萬劑。鄭恩英也說明，莫德納此次生產問題不僅影響南韓，其他國家訂購的莫德納疫苗若是由同一家藥廠出貨，也會受到影響。而原定8月到貨的一批莫德納疫苗與本批產地不同，將可如期到貨。

莫德納新冠疫苗原液由瑞士龍沙製藥集團（LONZA）生產，由西班牙藥廠裝瓶，但莫德納疫苗原液一律僅在瑞士生產。若根據鄭恩英說法，7月與8月疫苗產地不同，可見應是負責裝瓶的西班牙藥廠產線出現問題，而非龍沙集團。

當被問及是否是西班牙藥廠產線出問題，鄭恩英則未正面回應，僅透露8月將到貨的疫苗產地不在歐洲。

►南韓曝：莫德納多次通報「疫苗生產出問題」 交貨時程恐延後

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

夏日必備！Panasonic經典節能遙控風扇