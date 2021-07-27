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美國防長奧斯汀將出訪東南亞　加強夥伴關係應對中國

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問東南亞。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周將前往東南亞訪問，也是拜登內閣中首位訪問東南亞的成員，這次出訪的目的，將會放在對抗中國的同時，也加強與該地區的夥伴關係的重要性。

根據《路透社》報導，美國多年來一直將對抗中國，作為國家安全的核心政策，拜登政府更強調與北京的競爭「是本世紀最大的地緣政治考驗」，但是，在拜登就任6個月以來，東南亞國家仍不清楚其戰略的細節，以及他與印太地區進行經濟、貿易和軍事接觸的具體計劃。

奧斯汀在日前前往阿拉斯加的途中，對媒體表示，「你們會聽到我大量談論夥伴關係和夥伴關係的價值，我的目標是強化關係」。

奧斯汀27日在新加坡的演講，提及在與越南和菲律賓的會議上，將敦促正視中國在南海的挑釁行為，並強調保持更廣泛地區自由和開放的重要性。

華府的「國際戰略研究中心」東南亞高級研究員波爾（Gregory Poirier ）表示，美國政府確實認為這個地區很重要，所以至少「就是要露個面」。

一位不願具名的亞洲外交官表示，在解決了與俄羅斯和歐洲關係等其他全球議題後，拜登政府現在似乎更堅定地將重點放到亞洲。」

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