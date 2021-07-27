美確診病例疑少算60%！真實感染數恐逾6千萬　難達群體免疫原因曝

▲美國原本希望疫苗接種覆蓋率達到8成以後，就能達到群體免疫的目標，但最新研究卻發現，美國有至少60%的病例被遺漏，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國華盛頓大學最近在《美國國家科學院院刊》發布了一項研究結果，發現全國感染新冠肺炎的人數多達6500萬人，比美國政府通報的3200萬人多出了2倍以上，因此研究人員認為，美國至少有60%的個案在統計時被遺漏。

據《衛報》報導，華盛頓大學的研究分析了死亡數據、每天進行的是檢測數量、陽性比例和印第安納州與俄亥俄州隨即抽樣的患者研究數據，為疫情實際流行的情況提供有力的證據，避免患者因為沒有出現症狀而不知自身早已染疫的情形。

Scientists model ‘true prevalence’ of COVID-19 throughout pandemic | UW News https://t.co/itfdA7HJHu — Dr. Stuart Fischer (@TheFitDr) July 27, 2021

研究結果顯示，美國有多達6500萬人已感染新冠肺炎，不過美國的官方數據顯示，國內僅有3200萬人染疫，差距高達3300萬人之多，因此華盛頓大學的研究人員認為，至少有60%的受感染病例在政府統計時被遺漏了。

針對模型推估的染疫人數與政府通報的數據有極大落差的情形，論文主要作者拉夫特里（Adrian Raftery）指出，「每個數據的來源都有各自的缺陷，因此會對事實產生偏差。我們想做的是透過多重來源，發展出一個能矯正缺陷的架構，以精確了解新冠的流行率。」

共同作者艾恩斯（Nicholas J Irons）補充，統計數據被低估的情形可能和疫情的嚴重程度以及各地區的篩檢量有關，「如果疫情很嚴重但篩檢量很有限，那麼數據被低估的比例就會很高，因為有些新增的病例就會被漏掉，不過如果篩檢很普及的話，那麼病例被漏掉的比例就不會那麼高」。

華盛頓大學的這項研究對於美國是否能達成群體免疫十分重要，因為此數據將推算出美國需要讓多少人口接種疫苗，才能阻止疫情蔓延。今年5月，科學家們認為，美國必須要有至少8成人口都完成接種後，才能達成群體免疫，不過隨著Delta變種病毒的出現，科學家預估這個數字將小幅上升。

華盛頓大學的研究結果顯示，即使美國進行了大規模接種運動，也不太可能在今年或是將來達成群體免疫的目標，因為美國有部分州的疫苗接種率實在太低，而且12歲以下的兒童目前還無法接種疫苗。目前美國已完整接種2劑疫苗的人口已達56%，不過美國南部和中西部的州接種率依舊很低。

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