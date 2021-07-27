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中美天津會談共6小時　陸外交部：雙方談得很深很透

▲▼王毅會見雪蔓 指台灣議題是美中關係重中之重。（圖／路透社）

▲大陸外交部長王毅會見美國常務副卿雪蔓。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國常務副卿雪蔓（Wendy Sherman）昨（26）日先後與大陸外交部副部長謝鋒及外交部長王毅會面，雙方會談共計約6小時。對於中美會談的成果，大陸外交部發言人趙立堅表示，雙方都認為會見會談是坦率、深入、建設性的，都認為中美保持溝通非常重要，雙方需要開展更多開誠布公的對話，「應當說，雙方談得很深很透增進了相互了解。」

▲▼美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、大陸外交部副部長謝鋒26日在天津進行會談。（圖／翻攝央視）

▲美國常務副卿雪蔓與大陸外交部副部長謝鋒在天津進行會談。（圖／翻攝央視）

趙立堅指出，在會見會談中，中方認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，這是一個巨大的問號，美方需要認真思考和作出正確選擇，「中方表明對美新政府對華政策的態度，指出美新政府總體上延續了上屆政府的錯誤對華政策，不斷挑戰中國底線，加大對中國遏制打壓，中方堅決反對、堅定應對。」

趙立堅表示，中方指出美錯誤對華政策的根源是對華認知出現了問題，把中國視為「假想敵」，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進，「正是從這樣的認知出發，美方才會渲染炒作『競爭、合作、對抗』三分法、『從實力地位出發』以及所謂『基於規則的國際秩序』，才會採取干涉中國內政、對華污蔑抹黑、損害中方利益的錯誤言行。」

對於美國在此次訪華提到的「負責任地管理雙邊關係」，王毅則對美方提出，有效管控分歧、防止中美關係失控的三點基本要求，也是中方堅守的三條底線，包括美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程，美國不得侵犯中國國家主權，更不得破壞中國領土完整等。

趙立堅提到，就美國提出的要為兩國關係設立「護欄」，中方強調為中美關係設立行為規範必須由雙方商定，必須遵循平等互利原則，必須以維護雙方利益為導向，必須對雙方都有約束力，而不能是美國單方面給中國設立行為邊界。

趙立堅強調，會見會談中，中方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海、網絡安全等問題上嚴肅闡明瞭中方立場，嚴辭批駁了美方的謬論，明確提出了中方要求，「外交中，有分歧和交鋒不足為奇，雙方都認為會見會談是坦率、深入、建設性的，都認為中美保持溝通非常重要，雙方需要開展更多開誠布公的對話。」
 

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