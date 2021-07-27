溪頭一早湧進千人卻忘記社交距離　台南夫妻開心喊：等很久了

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒執行2個月後，今天終於降至二級，南投熱門景點溪頭自然教育園區一早就湧現久違的人潮和車潮，整個上午約有1000人造訪，新鮮空氣和翠綠山林讓遊客興奮直呼：「好舒服好快樂！」但因遊客增加，不時可發現一群人走得太近的群聚情形，園方也呼籲民眾保持社交距離、配合落實防疫措施。

▲溪頭自然教育園區今重新開放購票民眾入園，但不時有同行遊客走太近而「群聚」。（圖／記者高堂堯翻攝）

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溪頭向來是避暑勝地，也是銀髮族最喜愛的休憩景點之一，但中央疫情指揮中心上一波宣布「微解封」時並未跟進全面開放，只允許住宿遊客入園，至今天終於放行購票民眾，餐廳也可內用，但每日人數上限降載為3500人，並採實聯制、全程配戴口罩，以及維持社交距離。

有台中、彰化遊客表示，等了2個多月終於能來溪頭了，很高興，也有遠從台南來的夫婦檔說，以前就常來爬山，「已經等很久了，感覺很不錯！」一名年約60歲的婦人更說，以前一周來3趟，之前封閉不能來時腦袋裡都在想念綠油油的叢林，想到連老花眼都復發，如今終於回歸山林，「好舒服好快樂喔！」

▲▼溪頭自然教育園區今重新開放購票民眾入園。（圖／記者高堂堯翻攝）

停車場也再度出現遊覽車排排停靠的盛況，有業者回顧過去2個月的生活，大呼「齁…很慘啊！」表示每天窩在家裏面又沒有錢賺，很怕會坐吃山空，不知道該怎麼辦，好不容易終於有車可以開了，雖然一次只能載20人、不符成本，但車子很久沒上路了，現在能出來動一動，加減賺、起碼不用花自己的油錢。

▲▼溪頭自然教育園區今重新開放購票民眾入園，遊覽車業者終於可做生意。（圖／記者高堂堯翻攝）

人多了卻也衍生群聚風險，園區各步道不時可見一行超過5人的遊客散步賞景、未保持社交距離，但也有帶著孩子來玩的媽媽認為園區空曠、空氣新鮮，口罩戴好就不擔心群聚問題；遊覽車業者則表示，會要求客人要施打過疫苗才敢載，也希望施打年齡層趕快下修、提升覆蓋率和群體保護力。

溪頭園區主管單位台大實驗林管處指出，上午入園人數約1000人，呼籲遊客入園務必配戴口罩、飲食時才拿下，若自備食物就儘量找人少處享用，也會派員加強宣導防疫等相關措施、避免群聚情形並降低染疫風險。

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