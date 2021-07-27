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明起指考登場　竹市落實考場人數降載、用餐隔板等措施

▲新竹市長林智堅表示，竹市三處考場均加強五大防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅表示，竹市三處考場均加強五大防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

110學年度指定科目考試明（28）日起登場，新竹市長林智堅表示，竹市三處考場均加強五大防疫措施，包含考場全面清消、單一試場考生人數下降、監試人員完成疫苗施打、不開放陪考、用餐使用隔板等，務必讓考生安心考試，期許竹市學生能有優異的表現。

林智堅市長表示，竹市考場有新竹高中、新竹女中、光復高中三處，均嚴格落實相關防疫整備，除考生須全程戴口罩、進入考場前配合量測體溫、手部消毒等基本防疫外，他也指示須加強五大防疫措施，第一考場進行全面清消、提供安全環境。

第二各試場考生人數降至20人以下，第三多數監試人員均已完成疫苗施打，第四為減少人潮聚集，不開放家長及親友陪考，將由考場學校設置考生服務隊，提供考生必要之協助。

第五若於試場用餐，考生需使用大考中心統一提供的用餐隔板，避免交談。教育處也提醒，考生用餐時應避免汙損桌面及座位標示單，用餐後考場服務人員將協助餐後桌面擦拭及消毒。

此外，新竹市府表示，已協調警察局協助加派警力維護交通與秩序，並督導各考場學校試場電力、冷氣、照明之設備安全維修檢測作業，及加強環境消毒，以提供考生舒適安全的應考環境。

教育處代理處長沈靜濤提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證，及國民身分證、有照片之健保卡等應試有效證件，並應特別注意應試時不得攜帶任何智慧型穿戴式裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

教育處表示，110學年度指定科目考試將於7月28、29、30日進行，新竹市考場包含新竹高中、新竹女中、光復高中三處。指考成績預計於8月16日（一）公布，若對於成績有疑義者，得於8月16日（一）至8月18日（三）申請成績複查。

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