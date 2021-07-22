竹市接種第3輪近3萬人預約　明起開打！若遇停班課併第4輪

▲新竹市長林智堅關心孕婦打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第三輪預約者（即18歲以上民眾）即將於明（23）日開打疫苗，新竹市長林智堅表示，竹市第三輪預約者，截至中午12時，新竹市有2萬9135人預約，佔全數名額86%，分別將在明（23）日、26日至29日接種AZ疫苗。市府也啟動「孕婦第二劑專案」，將在本周六（24日）為竹市首輪（6月22日至24日）接種之孕婦共868人完成第二劑莫德納施打，比照第一劑施打採主動通知方式，市府最晚將在明日以簡訊、電話通知。

林智堅表示，因應第三輪將涵蓋多數上班族，市府特別與五大醫院協調開設夜間、周末施打時段，竹市各醫院預約時段已全數額滿，此外，竹科疫苗站、體育館疫苗站也全數時段已預約額滿。位於市區的東區疫苗站、樹林頭疫苗站預約時段也已達8至9成滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市府昨日再次啟動「孕婦第二劑專案」，林智堅說，新竹市府自6月22日起主動為孕婦造冊、接種莫德納疫苗，首批接種孕婦今已屆滿4周，按指揮中心指示可施打第二劑，昨已先為6月22日施打第一劑的204位孕婦完成第二劑接種。

市府指出，本周六（24日）將陸續為第一批孕婦們接種疫苗，共計通知868名已施打第一劑孕婦接完成疫苗接種。6月25日後施打之孕婦，將於期滿28天後陸續安排施打並通知，請民眾放心。

新竹市府提醒，明日恰逢颱風烟花來襲，竹市若遇停班課，竹市各疫苗站也將暫停施打，依據中央流行指揮中心規範，當日預約者將併入第四輪名單，民眾在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種的時間。