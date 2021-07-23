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竹市明為國高中教師接種　逐步完整全市校園防疫網

▲新竹市長林智堅到施打站關心民眾狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅到施打站關心民眾狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市本（7）月起陸續為公私立幼兒園、托嬰中心、兒童課後照顧服務中心幼教人員以及全市公私立國小教師共6,273位教職人員完成接種，新竹市長林智堅今（23）日宣布，明（24）日周六將啟動第二階段教職員施打，為3566位公私立國、高中教師接種，預計在竹科、東區、南寮、香山和慈濟等5處疫苗施打站，於一天內完成，逐步完整校園疫苗防線。

此外，今是全台第三輪預約者（即18歲以上民眾）開打疫苗首日，竹市今天起啟動8座疫苗施打站，將於今（23日）、26至29日服務2.9萬人接種AZ疫苗。

林智堅上午赴疫苗施打站現場，關心民眾施打狀況，現場報到踴躍、分流秩序良好，從報到到觀察休息，都能在20-30分鐘左右就能完成離開現場。今上午報到率98%，他說，樂見民眾接種意願踴躍，盼盡早達到群體免疫目標。

為強化兒童及校園防疫網，以迎接110學年度開學，林智堅市長表示，本（7）月初，竹市先完成幼兒園、托嬰中心2438位幼托人員施打；本周二、三再完成第一階段學校教職員施打，為3835位公私立國小教師施打。

他說，明將持續啟動第二階段，為3566位公私立國高中教師施打疫苗，為兼顧分流、效率，開設5處疫苗施打站為教職員接種，預計一天就可完成，他呼籲，面臨110學年即將開學，教職員應把握機會「疫苗來了就打」，鼓勵大家盡早接種，一起讓校園防疫網更完整。

教育處表示，將以分流、貼心、效率的原則，提供教師就近流暢的接種服務，各疫苗施打站更提供貼心服務，如台閩客英多種語言的衛教宣導、雙語志工與雙語接種意願書、即時訊息查詢服務、專業醫療團隊問診施打等。防疫新竹隊更以熱情迎接每一位老師，一起為校園拉起集體免疫防線。

教育處代理處長沈靜濤表示，本周完成接種的教師們，感謝竹市安排分區、分流施打，整體過程順暢且有效率，讓老師在開學後成為校園防疫的最佳屏障。

市府提醒，接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書。本次相關疫苗接種事項，如需洽詢請致電：03-5216121#273新竹市政府教育處學務管理科。跨縣市施打訊息可於新竹市教育網（https://reurl.cc/AkYXEE）查詢。

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