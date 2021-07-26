幼兒園、課照中心、補習班明復課　竹市兩措施因應

▲新竹市長林智堅關心民眾接種情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市托嬰中心、幼兒園、高中以下學校、補習班、課照中心明起（27日）復課，因應中央規範，若教職員未施打疫苗或接種未達14天，須快篩陰性，新竹市長林智堅宣布兩因應措施：繼日前完成8450位高中以下教職員接種，周三（28日）將為1690名補習班教職員施打疫苗、一天完成，完善復課前防疫網；此外，市府社區篩檢站將提供「免費快篩服務」，有需要的單位職員，今起請撥打預約專線03-5355175。

因應全國疫情警戒明日調降至二級，托嬰中心、幼兒園與課照中心、補習班將重新開放，林智堅宣布，周三（28日）市府將為本市第一階段造冊之1690位補習班教職員於疫苗施打站接種，預計在東區、樹林頭、香山、南寮4處疫苗施打站接種、一天完成。

他也呼籲，為符合相關防疫管理指引下開放補習班，補習班教職員應把握機會「疫苗來了就打」，鼓勵大家盡早接種，一起讓補教場域防疫網更完整。另也透過配套措施及查核機制，以利補教業及親師生共同遵守，強調開放措施同時更應兼顧防疫作為。

林智堅說，日前共已為8450位高中以下教職員接種，但仍有部分教職員尚未施打。他呼籲教職員盡快於開學前完成接種，保護師生、共同做好校園防疫。若有意願施打的教職員，請透過校方與教育處聯繫，會由市府協助盡快安排施打。

市府指出，依據中央流行疫情指揮中心規範，托嬰中心幼兒園、高中以下學校、補習班、課照中心托育人員、教職員等，若未施打疫苗或疫苗接種未達14天，首次提供服務前，需有3天內陰性證明，且每3至7天定期快篩。

為協助各教學單位復業，減輕各教育單位受雇者負擔，林智堅市長表示，市府將啟動「免費快篩服務」，由竹市社區篩檢站（武陵路3號）專責。

衛生局說明，「免費快篩服務」今（26日）起開放電話預約，專線03-5355175，專線服務時段每天8時至17時 （中午時段不休息），預約快篩時段自明（27日）起每周一至周六，上午8時至10時15分，下午14時至16時15分，民眾預約時須告知身分證字號，前往篩檢時須自行開車、騎車，並務必攜帶身份證、健保卡。

衛生局提醒，「免費快篩服務」適用對象包含設籍於竹市、有竹市居住證明者。另，該專案僅服務一般民眾，不接受團體報名，若企業或一般單位有團體篩檢需求可致電竹市衛生局或五大醫院。

教育處也提醒，各補習班施打時間及地點，將另於新竹市短期補習班資訊管理系統公告。接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書。本次相關疫苗接種事項，如需洽詢請致電：03-5216121#275新竹市政府教育處社會教育科。