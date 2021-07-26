竹市125處公園綠地今完成清消明重啟　禁飲食、全程戴口罩

▲睽違69天，新竹市125處公園綠地明（27日）將全面解封。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

睽違69天，新竹市125處公園綠地明（27日）將全面解封，各式遊具、體健設施將拆除封條，新竹市長林智堅今到新竹公園視察重啟整備，林智堅說，125處公園綠地的遊具、體健設施、沙坑都已完成消毒清潔，往後，各公園洗手台也擺上肥皂，歡迎民眾多加使用。他也提醒，防疫不可鬆懈，請民眾展開防疫新生活，在公園休憩，須全程戴口罩、保持社交距離並禁止飲食（補充水分除外）。

林智堅表示，自5月19日升級三級警戒以來，受小孩、長輩喜愛的遊具、體健設施已封閉長達69天，新竹市明（27日）將重啟公園綠地、戶外場景，各設施已整修、噴水管線完成疏通、草木已修剪等。市府在解封前也已完成125處公園消毒，並將定期擦拭遊具、體健等設施。所有公園綠地也將提供肥皂，民眾使用設施後可多加使用，加強防疫。

林智堅也提醒，防疫不可鬆懈，市民來到公園休憩，得全程配戴口罩，小孩遊戲、長輩聊天請維持社交距離，避免近距離交談，公園內也禁止飲食。他也邀請，市民一起來當防疫模範生，踴躍登記疫苗，守護自己、家人健康，更可增加疫苗涵蓋率，儘早達到群體免疫。

新竹市府提醒，進入二級警戒後，民眾將展開防疫新生活，新竹市戶外景點，新竹市立動物園入園人數限制1500人以下，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。十八尖山則維持3千人人流管制，同樣採出入口管制、全程須配戴口罩。