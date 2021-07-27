　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友看奧運拍照報備　偷吃秒露餡！鏡子反射「小三在床上」

@callhermeganmarie

Do I have dumb written on my forehead ##olympic ##ClearGenius ##callherdaddy ##cheater ##toxictiktok

American Horror Story Theme (Tv Version) [From "American Horror Story"] - AHS Project

記者吳美依／綜合外電報導

外國女網友梅根（Megan Marie）傳訊息問男友正在做什麼，對方回應「正在與男孩們一起看奧運，明天見」，還順手拍了一張照片佐證。但是，她卻眼尖發現，照片裡的電視櫃附帶鏡面裝飾，並且反射出可疑畫面，立刻逮到男友偷吃。

▲▼外國女網友靠著鏡面反射抓到男友偷吃。（圖／翻攝TikTok@callhermeganmarie）

▲▼外國女網友靠著鏡面反射抓到男友偷吃。（圖／翻攝TikTok@callhermeganmarie）

▲梅根靠著鏡面反射發現，男友（左圖穿牛仔褲）謊稱與男性友人看球賽，身旁卻還有另外一個女人（右圖盤腿坐）。（圖／翻攝TikTok@callhermeganmarie）

梅根分析鏡面反射指出，桌上擺著1杯紅酒、1個Hydro Flask運動水壺，男友穿牛仔褲坐著，但卻還有另一名女人盤腿坐在床上，雖只露出膝蓋及白皙美腿，卻相當好辨識。此外，櫃子上還出現一些「女人才會看的書」，包括香奈兒（Chanel）的品牌歷史書籍，「我臉上寫著白癡2個字嗎？」

此影片在TikTok上引發轟動，已經累計300萬次觀看，許多網友都超佩服梅根的觀察力，紛紛留言，「我已經知道他的藉口是什麼了」、「他真的以為這樣就能過關嗎？誰給他那麼大的勇氣，竟然如此不小心」、「（劈腿的人）為什麼總是發出照片證明自己有罪？」

儘管如此，也有不少人替男方辯護，「也許那是他朋友的妻子或女友啊」、「我不懂欸，為什麼妳可以從這張照片做出這樣的假設」？

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
快訊／國道1號3車連環撞！　千萬超跑麥拉倫毀了
不用等簡訊！高嘉瑜疫苗預約成功　爽曬截圖「終於輪到我」
鄭怡靜轉籍風波！黃偉哲「上任前的事」　鄭爸爸說話了
43歲男預約疫苗跳出「不符資格」急了！　網揭關鍵原因
王冠閎誓言下屆再拚！　「我要讓國外知道台灣選手也能進決賽」
蔡政府要送9個友邦疫苗！　外交部公文曝光
快訊／王齊麟、李洋擊敗「世界第一組合」　羽球男雙晉級8強
快訊／本周超過150萬劑疫苗抵台！　王定宇：AZ、莫德納都有
陳思羽擊敗美國對手！　桌球4比0強勢晉級16強
快訊／又有疫苗來了！台灣「自購58萬劑AZ」下午抵達
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他「堅持不打疫苗」確診24天亡！最後遺言曝光：時間倒流一定接種

和男友「激情連結」前夫突然闖入觀看　女被連砍39刀當場身亡！

男友看奧運拍照報備　偷吃秒露餡！鏡子反射「小三在床上」

微解封想吃壽司？深海捕撈「鮭魚握壽司」還會動　網驚動：可以吃嗎

研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

粉碎中國8金夢！　英跳水王子自豪高喊：我是同性戀也是奧運冠軍

快訊／南北韓睽違13個月恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議

終於尋獲最後遺體！邁阿密公寓坍塌增至98死　搜救正式結束

怕打針？瑞典研發「吸入式」新冠疫苗　可耐40度高溫！不需冷鏈

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

他「堅持不打疫苗」確診24天亡！最後遺言曝光：時間倒流一定接種

和男友「激情連結」前夫突然闖入觀看　女被連砍39刀當場身亡！

男友看奧運拍照報備　偷吃秒露餡！鏡子反射「小三在床上」

微解封想吃壽司？深海捕撈「鮭魚握壽司」還會動　網驚動：可以吃嗎

研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

粉碎中國8金夢！　英跳水王子自豪高喊：我是同性戀也是奧運冠軍

快訊／南北韓睽違13個月恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議

終於尋獲最後遺體！邁阿密公寓坍塌增至98死　搜救正式結束

怕打針？瑞典研發「吸入式」新冠疫苗　可耐40度高溫！不需冷鏈

布萊德索、水行俠前進灰熊　鵜鶘換來巨塔瓦倫休納斯

「把自己當成最大的對手」　賴清德勉勵舉重好手郭婞淳、陳玟卉

快訊／千萬超跑麥拉倫毀了！疑變換車道不慎　國道3車連環撞

直擊／基隆仁愛市場降級首日！客人「內用爽嗑壽司」　業者曝心聲

狗狗長「拳頭大」腫瘤還滲血…主人殘忍丟路邊等死！暖警心疼拯救

奧地利數學博士碾壓職業選手　世界排名94業餘車手奪金

月薪70K卻「領到2萬紓困」！他PO文帶風向…反被抓包：逃漏稅了吧

疫苗預約成功了！高嘉瑜爽曬截圖「終於輪到我~」

727降級首日　花蓮七星潭整排沙灘車來了！可衝浪+水肺潛水

葡萄牙海邊「度假小屋」把陽光引進室內　享受專屬自己的風和日麗

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

國際熱門新聞

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

快訊／確定了！捷克要捐贈3萬劑疫苗給台灣

東奧鐵人奪金　卻被譏「內褲超人」

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

「台灣選手」稱號引發討論 韓媒：比拿銀牌還感動

亞洲最大雞肉加工廠逾3千人群聚！周邊急封14天

滑板噴飛！奧運選手蛋蛋猛撞欄杆

裸體郵輪！男女脫光從甲板嗨到船艙

美國女泳將熱身「大跳TWICE」爆紅

「長新冠」患者占10％　拜登：爭取保護避免歧視

杜特蒂國情咨文史上最長　談南海爭端無仲裁

美股漲近100點　收盤再創新高

即／兩韓恢復熱線！金正恩、文在寅共同協議

更多熱門

相關新聞

早餐消失！盒子「開關開關」驚呆網

早餐消失！盒子「開關開關」驚呆網

偷吃技巧成精了！新北市一名陳先生經常帶愛犬錢錢到公司上班，這天陳先生早上忙完準備要吃早餐，打開盒子時卻發現，應該躺在鐵板麵上的荷包蛋憑空消失，鐵板麵卻完好無缺，好奇之下調閱監視，發現放在椅子的紙盒突然「開關開關」，事後他公布兇手犯案過程，讓網友笑翻驚呼，「超強！」

棉棉、唇膏都x2！翻發票拆穿渣男劈腿

棉棉、唇膏都x2！翻發票拆穿渣男劈腿

兒帶女友回家　爸爸滿意到和她上床又懷孕！

兒帶女友回家　爸爸滿意到和她上床又懷孕！

渣男長相大公開！研究公布「四大特徵」

渣男長相大公開！研究公布「四大特徵」

哪個名人外遇最吃驚？　網答案超一致

哪個名人外遇最吃驚？　網答案超一致

關鍵字：

劈腿偷吃

讀者迴響

熱門新聞

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

日本桌球奪金多強？他曬「中國超狂戰績」讚嘆

福原愛噤聲神隱　慘遭陸網出征：看到就煩

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面