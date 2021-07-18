翻發票見棉棉、唇膏都x2！渣男友認「1份送小三」：但比較愛妳

▲原PO意外發現交往快2年的男友劈腿。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

幾張採買物品的發票，意外發現男友綠了她！一位女網友在《Dcard》發文，說她和朋友聊天時，對方誇讚男友大方添購很多面膜給她，但原PO就納悶，自己根本沒拿到那麼多。之後則發現男方的發票上，明明是買給她的用品，一次卻都拿2個，證實男友劈腿，讓她超心寒，「百般的疼愛，原來都不是我一人獨享……」

這位女網友匿名發文「從不說謊的你，連劈腿都這麼坦蕩！謝囉」，交往快2年，男方對她很好，除了過節、紀念日的禮物，平常也會幫她買生活用品。奇怪的是，有次跟朋友聊天時，對方誇男友很寵她，買了6盒面膜幫她補貨，但原PO明明只拿到2盒，「雖然當下沒特別覺得怎樣，但就是有閃過這些念頭，買給阿姨？幫朋友買？自己用？」

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▲男友去好市多幫原PO買衛生棉時，多拿了一組給劈腿對象。（示意圖／記者劉亮亨攝）

後來原PO幫男友打掃租屋處的時候，突然想幫忙整理一下回收箱，就在裡面看到一疊發票，「不看還好，看完真的很傻眼，發現他幫我買的很多東西，都是買2份……」包括護手霜、護唇膏、記憶枕、衛生棉都是買2個，但她明明只收到1個，「我一張一張翻這些發票，第一次知道甚麼是腦袋空白，眼淚像關不起來的水龍頭不斷哭。」

男友回家後，面對原PO的質問，再看到發票後，沉默了一下也承認「對，我……劈腿，抱歉，我也不知道是怎麼了，真的很抱歉，但我比較愛妳，我會跟她說清楚，先不要哭了好嗎？」

女網友最後果斷分手，就算渣男來求復合，她也沒有答應，但也忍不住感嘆「你口口聲聲說愛我、日常的體貼，以及百般的疼愛原來都不是我一人獨享。」不過，她也很感謝男方，「在最後一刻，你還是算疼我，至少坦蕩的承認劈腿，不讓我在這段關係繼續當個傻子。」