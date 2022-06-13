三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

記者魏有德／綜合報導

四川省文物考古研究院今（13）日公布三星堆祭祀區最新考古成果，在7、8號祭祀坑內發現大量造型獨特、前所未見的青銅器文物。其中，一座高約95公分、長約1公尺的青銅神獸是目前三星堆發現的最大神獸，此外，它的寬嘴巴造型也被聯想力豐富網友直指撞臉卡通「佩佩豬」，趣味性十足。

▲三星堆最大銅獸撞臉佩佩豬。（圖／翻攝海客新聞）

《環球網》報導，三星堆7、8號祭祀坑裡發現了大量造型前所未見的精美青銅器，這些顛覆現代人想象的文物，造型神秘詭譎，再證三星堆青銅文明的獨特面貌。

▲三星堆身長1公尺的最大銅獸亮相。（圖／翻攝新華網）

截至目前，三星堆六個「祭祀坑」共出土編號文物近13000件。這次公布的文物中，巨型神獸長約1公尺，外觀神似AI機器狗，挺胸、塌腰，身材修長，頭頂上有一青銅小立人像，尾部則上翹後彎，型態健壯有力。至於神獸的寬嘴巴模樣，則是被認為神似卡通佩佩豬的臉型，整體看來像是佩佩豬造型的吹風機。

▲三星堆銅神壇。（圖／翻攝新華網）

此外，銅神壇的出土可供考古學家研究古蜀國的宗教及世界觀。它的外觀上不僅有人，還有神獸，表現的的是一個祭祀場景，建構出古蜀人想象中的「神仙世界」，神壇從低到高由三部分組成，底部是有著鏤空花紋的基座，基座的每一面正中央分別坐著一個人，其中，有一組人比較高大，肌肉線條感十分明顯。

三星堆新發現的建築遺跡位於考古大棚西側，考古人員於2021年10月正式展開挖掘。截至目前，考古人員還在附近發現類似建築，代表此處可能存在一組建築群，至於緊臨8座祭祀坑的建築群是否就是三星堆祭祀時使用的神廟，仍待考古人員持續解謎。

值得注意的是，考古人員在8座祭祀坑的周圍發現大量矩形溝槽、小型圓形或矩形祭祀坑，內部有金器、領銅瑗、跪坐石虎、跪坐石人、石琮、石璧、玉鑿、綠松石和象牙等珍貴文物。考古人員目前仍持續勘探發掘，尋找祭祀區的邊界，以便協助判別古蜀國都城的形成過程和功能分區。