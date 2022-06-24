洪水沖出宋代文物！明代古橋藏「石雕臥羊」眾人驚呆　專家解密

▲江西德興古橋遭洪水損壞後意外發現石雕臥羊。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

江西德興市連日來遭遇強降水天氣，境內的長樂河水肆虐。6月21日，江西德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村，現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕臥羊。沒想到，經過專家鑑定，竟是一個宋代文物。

據《中新社》報導，21日上午，當地文保員報告，壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞。市文保工作人員隨後趕到現場，在勘察中，發現這處橋墩迎水面頂層蓋石和第二第三層護墩石已毀，在第二層的填充物裡，竟有一尊石雕臥羊。經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕臥羊為宋代文物。

壽元橋始建於明萬曆十九年（1591年）橋全長88公尺，寬8.3公尺，橫跨長樂水，是一座由花崗岩幹砌而成的五孔石橋，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，具有很高的歷史、藝術、科學研究價值，2006年12月被公布為江西省文物保護單位。

至於明代建的橋怎麼會出現宋代的石雕臥羊？專家分析，宋代時期界田村附近或有個石廠，生產加工石獸等像生，在製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊，到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕臥羊作為填充物放進橋墩內。

據《澎湃新聞》報導，23日，曾到壽元橋橋墩受損現場勘察的德興市文物管理所工作人員表示，他們已經邀請相關單位制定方案，準備馬上對壽元橋受損橋墩進行搶救性維修。

工作人員表示，該石雕臥羊系壽元橋橋墩的填充物，也屬於文物。未來在對橋墩進行搶救性維修過程中，將在不改變（石雕臥羊）原狀的情況下，把它填回去。