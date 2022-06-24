　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洪水沖出宋代文物！明代古橋藏「石雕臥羊」眾人驚呆　專家解密

▲▼江西德興古橋遭洪水損壞后意外發現石雕卧羊。（圖／翻攝自中新社）

▲江西德興古橋遭洪水損壞後意外發現石雕臥羊。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

江西德興市連日來遭遇強降水天氣，境內的長樂河水肆虐。6月21日，江西德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村，現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩「體」內發現一尊石雕臥羊。沒想到，經過專家鑑定，竟是一個宋代文物。

據《中新社》報導，21日上午，當地文保員報告，壽元橋北起第二個橋墩在洪災中受到損壞。市文保工作人員隨後趕到現場，在勘察中，發現這處橋墩迎水面頂層蓋石和第二第三層護墩石已毀，在第二層的填充物裡，竟有一尊石雕臥羊。經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕臥羊為宋代文物。

壽元橋始建於明萬曆十九年（1591年）橋全長88公尺，寬8.3公尺，橫跨長樂水，是一座由花崗岩幹砌而成的五孔石橋，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，具有很高的歷史、藝術、科學研究價值，2006年12月被公布為江西省文物保護單位。

至於明代建的橋怎麼會出現宋代的石雕臥羊？專家分析，宋代時期界田村附近或有個石廠，生產加工石獸等像生，在製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊，到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕臥羊作為填充物放進橋墩內。

據《澎湃新聞》報導，23日，曾到壽元橋橋墩受損現場勘察的德興市文物管理所工作人員表示，他們已經邀請相關單位制定方案，準備馬上對壽元橋受損橋墩進行搶救性維修。

工作人員表示，該石雕臥羊系壽元橋橋墩的填充物，也屬於文物。未來在對橋墩進行搶救性維修過程中，將在不改變（石雕臥羊）原狀的情況下，把它填回去。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風
滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停
快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診
快訊／柔道男神楊勇緯不敵日本好手摘銀　巴黎奧運積分仍到手
殭屍展氣氛詭譎　血淋淋展品超驚悚！更多內裝曝
快訊／大雨狂炸苗栗！溫泉區道路遭「黃泥水淹蓋」　交通一度中斷
iPhone掉河中泡水10個月　找到竟還能用
快訊／大雷雨游擊到台中等5縣市！　雷雨彈狂炸1小時
案情逆轉？　珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪水沖出宋代文物！明代古橋藏「石雕臥羊」眾人驚呆　專家解密

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

港媒：陸領導人七一可能搭高鐵訪港　參加回歸25周年慶典

大陸宣布對「知網」啟動網安審查！通報：掌握大量敏感信息

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

港媒：珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」　船東計劃派潛水員「鑿沉」

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時　創10年最久紀錄

澳門6家博彩企業續命半年！獲准延長營業至2022年底

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

河北燕郊傳爆炸！整條街變廢墟已10人受傷

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

洪水沖出宋代文物！明代古橋藏「石雕臥羊」眾人驚呆　專家解密

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

港媒：陸領導人七一可能搭高鐵訪港　參加回歸25周年慶典

大陸宣布對「知網」啟動網安審查！通報：掌握大量敏感信息

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」　臥室上下舖搭到門口只能側身過

港媒：珍寶海鮮舫「還沒完全沉沒」　船東計劃派潛水員「鑿沉」

日媒：陸海警船在釣島海域停留64小時　創10年最久紀錄

澳門6家博彩企業續命半年！獲准延長營業至2022年底

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

河北燕郊傳爆炸！整條街變廢墟已10人受傷

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風

屏東自小客側翻男子受困駕駛座　消防人員用一奇招解圍

台股萬五守住了？　分析師：航運股有望反彈三成、3大話題股可搶短

「胖秀朱」火力不如過往？曾總：他們仍有一定價值

吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

陳傑憲手癢難耐回先發　圍繞餅總「喊聲」刷存在感被虧

大學存50萬　他退伍廢1年置產台南！33歲擁4套房「資產破千萬」

美股何時會反彈？專家預測「這時間」　但有1個大前提

廚藝救星！料理之王「調理包」每包55元　再送晶華紅燒牛肉麵

快訊／首例猴痘入侵台灣！20多歲男德國返國確診　接觸者匡列5人

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

蔚來總部驚傳汽車衝出大樓！釀2死慘劇

陸女富豪砸5.6億現金　買地中海豪宅

海事處：珍寶海鮮舫還在西沙群島附近海面

港媒：珍寶海鮮舫未沉　可能派潛水員鑿沉

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」 臥室上下舖搭到門口只能側身過

上海4男當街扯她頭髮！　網憂唐山打人案「破窗效應」

高二妹疑拒絕男同學挑逗！遭暴打倒地影片曝

大樓高層突丟下救命字條　警到場氣炸了

15歲女童星被13同學逼到尋死！長期受咒罵霸凌

唐山主嫌當過「澳門疊碼仔」

陸神秘女富豪25.04億「現金」買歐洲莊園 有49間客房加3個私人海灘

更多熱門

相關新聞

香港故宮開館搶先看！ 清傳國玉璽、米芾行書、宋定窯孩兒枕齊聚

香港故宮開館搶先看！ 清傳國玉璽、米芾行書、宋定窯孩兒枕齊聚

香港故宮文化博物館今（22）日舉行開館儀式，將於7月2日正式對外開放。香港故宮開放後，將分階段展出由北京故宮出借的900多件珍貴文物。據了解，900多件文物中，有166件屬於國寶級別，包括北宋定窯孩兒枕、清朝傳國玉璽、北宋《洛神賦圖》摹本及首次離開中國大陸展覽的米芾行書《研山銘卷》等。

美女博士生三探印山大墓 拍反盜墓筆記用影片說考古

美女博士生三探印山大墓 拍反盜墓筆記用影片說考古

三星堆1公尺長最大銅獸亮相 頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

三星堆1公尺長最大銅獸亮相 頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

347元小龍蝦吃到飽！4男生4hrs狂嗑40公斤

347元小龍蝦吃到飽！4男生4hrs狂嗑40公斤

助陸富豪偷渡來台　導遊遭通緝下場曝

助陸富豪偷渡來台　導遊遭通緝下場曝

關鍵字：

江西德興古橋文物考古

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面