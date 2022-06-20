高雄狂飆36度！壽山動物熱壞了...「吃冰」消暑超萌畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

中央氣象局高雄站測到20日的溫度，旗山氣象站測得下午13:50的氣問來到36.1°C，提醒民眾要注意防曬並減少戶外活動。天氣這麼熱，不只人受不了，就連壽山動物園的動物們也擋不住，為了讓動物們清涼過一夏，特別製作七彩水果冰棒；曾二度榮獲高雄冰品比賽優勝的皇冠冰城，也新鮮直送特製吉拿棒造型水果冰及三色水果千層冰到園區，更加碼預告將推出慶賀壽山動物園10月開園的聯名冰品。

▲高雄壽山動物園的動物們吃冰消暑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄夏季炎熱，吃冰消暑已成為高雄人日常，雖然壽山動物園正值休園整建期間，園方仍不忘幫動物準備消暑聖品，用各式容器裝入火龍果、百香果、芭樂、蘋果、水梨、哈密瓜及碎冰塑型，並貼心的以樹枝當作握柄，方便靈長類動物食用。黑猩猩「莉忠」先端詳手中的七彩冰棒，但看到室友「美珍」大口舔食七彩冰棒的模樣，就暫時放下手中的冰棒專注觀賞美珍吃播實況；懂吃的紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食。

▲紅毛猩猩「咪咪」善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流享食 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在2015獲得高雄市政府觀光局舉辦的「高雄十大冰品網路票選活動」冠軍，2019年也榮獲「高雄十大奇冰」美名的皇冠冰城老闆黃三德表示，壽山動物園是高雄市民幸福記憶的起點，希望發揮製冰專長幫動物們消暑解熱，因此將火龍果、奇異果、哈密瓜、蘋果、木瓜等新鮮水果打成汁，再以急速冷凍鎖住鮮度及風味。特製的吉拿棒造型水果冰由園方送給胭脂猴享用，聰明的胭脂猴還將冰棒折斷成容易的入口大小；精心客製的三色水果千層冰，上方還用百香果鋪成ZOO，最適合園內代表動物-黑熊品嚐，貼心的保育員還將冰品擊碎成小塊，讓年長的「瑪莉」更方便食用。

此外，為慶祝動物園即將在10月重新開園，皇冠冰城的老闆黃三德也透露正在研發開園聯名冰品，希望讓大小朋友吃得健康。壽山動物園更歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，一手掌握動物療癒日常！

▲黑熊「瑪莉」品嚐皇冠冰城客製的三色水果千層冰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）