三星堆祭祀坑埋藏年代確定！為距今3200年前「商代晚期」

▲三星堆祭祀坑。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川省文物考古研究院13日公布三星堆遺址最新考古成果，考古隊向近200個樣品進行碳14測年後，發現數據集中在公元前1131年至1012年，其中3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於「祭祀坑」埋藏年代的爭議。

四川省文物考古研究院表示，2020年至2022年，祭祀區共計開展發掘面積1834平方公尺，基本確認了祭祀區大致呈西北—東南走向的長方形分佈範圍，與北側緊鄰的三星堆城牆平行，面積將近13000平方公尺。

▼三星堆青銅神樹樹座。（圖／翻攝CCTV）



祭祀區內分佈的商代遺存均與祭祀活動有關，包括1986年發掘的一號坑、二號坑以及本次新發現的6座坑，在8座坑的周邊分佈著矩形溝槽、小型圓形或矩形祭祀坑，以及南側的灰溝、西北部的建築。灰溝、建築基礎以及小型祭祀坑出土有金器、有領銅瑗、跪坐石虎、跪坐石人、石琮、石璧、玉鑿、綠松石和象牙等珍貴文物。

在現有祭祀區表面堆積之下還分佈著埋藏整根象牙或相對完整玉石器的祭祀坑，表明該祭祀區延續使用時間較長，目前發掘的6座新坑為代表的祭祀遺存為該祭祀區偏晚階段遺存。

截至2022年5月，K3、K4、K5、K6已經結束野外發掘，其中K3、K4進入整理階段，K5、K6正在開展實驗室考古清理，K7、K8正在進行埋藏文物提取階段。

較為典型的文物有K3的金面具、銅頂尊跪坐人像、銅大面具、神樹紋玉琮，K4的銅扭頭跪坐人像，K5的金面具、鳥形金飾、象牙雕刻，K6的玉刀、木箱，K7的龜背形網格狀器、銅頂璋龍形飾、三孔玉璧形器，K8的金面罩銅頭像、頂尊蛇身銅人像、銅神殿形器蓋等。

▼三星堆青銅器具。（圖／翻攝CCTV）



考古隊也對近200個樣品進行了碳14測年，測年數據集中在公元前1131年至1012年，除5號坑和6號坑年代稍晚之外，3號坑、4號坑、7號坑、8號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於「祭祀坑」埋藏年代的爭議。

四川省文物考古研究院強調，本次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與國內其他地區存在的密接文化聯繫，3號坑、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器，3號坑、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化，3號坑、7號坑、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現，各坑大量發現的金器則與半月形地帶自古有之的金器使用傳統相符。

四川省文物考古研究院還說，「神樹、頂尊跪坐人像以及大量龍形象器物則表明三星堆遺址的使用者在自身認同、禮儀宗教以及對於天地自然的認識與國內其他地區人群相近，無疑確切表明三星堆遺址所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。」