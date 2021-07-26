桃園推出「紓困10帖」　加碼市府版振興方案

▲疫情趨緩，桃園將推出「紓困10帖」加碼市府版振興方案。（圖／翻攝市議會直播）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日於市議會進行市府「防疫措施執行情形」專案報告指出，明日起實施二級防疫警戒，市府將採取緩坡式、階梯式的管制解除措施。有關紓困對策，市府也推出「桃園紓困10帖」，針對未來振興券事宜，也會加碼推出市府版振興方案，期讓桃園市振興計畫做得更好。

有關紓困對策，鄭市長指出，市府配合中央執行紓困方案，包括擴大急難紓困已核發15億6,904萬5,000元；私立幼兒園（含準公共）紓困補助計1億9,024萬元；育有未滿2歲孩童家庭防疫補貼2億9,776萬元；勞工紓困貸款核可數70萬4,275件，共計676億912萬元。

安心就業計畫核定人數1萬1,936人，金額2億6,000萬2,970元；充電再出發計畫核定申請9,630人；旅館員工薪資及營運成本補貼已通過審核200家，獲核撥金額約1億8,074萬元；農漁民生活津貼補助補貼農漁民計5萬8,042人，金額為5億8,621萬元；駕駛人薪資補貼計5,123人向各監理站申請；央行小規模營業人小額貸款則核准847戶，核准金額計3億9,527萬元。

鄭市長進一步提到，市府也推出「桃園紓困10帖」，包括「單一紓困專線、市有場館規費及權利金減免、勞工失業及其子女就學補助、安心即時上工計畫、旅宿業觀光遊樂業協助周轉、稅捐紓困減稅措施、公有市場使用費減收、青創貸款還款展延、農漁業行銷以及串接中央紓困補助方案」等10大項。

以計程車為例，市府透過防疫計程車及疫苗接種愛心計程車，不僅協助計程車紓困，也讓計程車司機協助防疫工作；又如為協助銷售農漁產品，市府推出有機蔬菜箱、鮮魚箱、水果箱，銷量好且廣獲好評，提供在家防疫的市民有更多的民生物資採買選擇，未來也會加強產地直送策略，促進農漁業行銷。

針對未來振興券事宜，鄭市長也說，待中央宣布後定案，希望有效幫助服務業、觀光旅遊業及餐飲業，而市府也會參酌過往推出夜市券、農遊券、旅遊補助的經驗，加碼推出市府版振興方案，期讓桃園市振興計畫做得更好。

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