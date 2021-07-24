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降級解封　鄭文燦：各行各業比照防疫規範+階梯式鬆綁

▲桃園市長鄭文燦24日表示，全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，應依照中央規定，各行業發比照防疫規範，才能階梯式鬆綁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日表示，全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，應依照中央規定，各行業發比照防疫規範，才能階梯式鬆綁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央宣布7月27日全國三級警戒降級為二級，桃園市長鄭文燦24主持防疫專案會議時表示，中央流行疫情指揮中心已發布防疫指引，桃園將依據指引微調，各行各業需遵循防疫規範、人員確診等應變計畫、市府輔導稽查機制前提下，才能「階梯式鬆綁」，不必急著今天做決定。

▲全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，圖為中壢區大江購物中心星橋影城在售票處貼出暫停營業公告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，圖為中壢區大江星橋影城在售票處貼出暫停營業公告。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，中央採取階梯式解封，現階段規範從7月27日到8月9日，也就是8月9日後會視疫情再做調整，地方可以視行業類別、場所與時間來做彈性調整，研議清楚後再做決定。

鄭文燦認為，幼兒園雖可開放，除工作人員施打疫苗或定期快篩等相關規定外，應遵循班級之間不能有跨班活動，一旦幼兒園有人確診，就須閉園14天，全園人員都需採檢等應變計畫，市府將積極輔導與稽查。

▲桃園市長鄭文燦24日呼籲，桃園市確診個案交友圈導致個案增加，民眾若得知有人確診，都應居快篩或到醫院採檢，截斷特殊交友荃傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日呼籲，桃園市確診個案交友圈導致個案增加，民眾若得知有人確診，都應居快篩或到醫院採檢，截斷特殊交友荃傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對桃園市確診個案因特殊交友圈有增加，鄭文燦強調，維持社交距離、實聯制等防疫措施，在交友軟體或網路交友等方面都會被打破，民眾若在這段期間有使用交友軟體或透過網路交友，得知有人確診，都應居家快篩或到醫院採檢，共同來截斷特殊交友圈之傳播鏈，避免可能疫情散播。

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