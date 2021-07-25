疫苗接種站化身東奧加油站　鄭文燦盼桃園8名選手創佳績

▲桃園巨蛋體育館疫苗接種站特別配合「2020東京奧運」搭設加油看板。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

到桃園巨蛋體育館打疫苗，不忘為參加東奧的台灣桃園選手加油！桃園市第三輪全民疫苗接種25日施打第一天，桃園巨蛋體育館疫苗接種站，除了有現場演奏，還特別配合「2020東京奧運」搭設加油看板，並播放桃園奧運選手的加油小語，讓雖因疫情無法前往東奧觀賽的市民朋友，也能感受到市府對體育賽事的重視。

市長鄭文燦並呼籲市民朋友們，為參戰東京奧運的競技體操李智凱、標槍鄭兆村、跆拳道黃鈺仁、羽球周天成等8名桃園選手加油打氣，期他們為國爭光、贏得佳績，並在國際運動最高殿堂上勇敢追夢，展現最佳狀態，努力創造佳績奪下獎牌。

▲▼鄭文燦市長致贈赴東奧參賽的桃園選手賀卡以及一副AirPods藍芽耳機。（圖／市府提供）



據指出，「2020東京奧運」桃園有8名選手出賽，包括田徑標槍項目的鄭兆村、競技體操的李智凱、射擊項目的田家榛、射箭項目的魏均珩、羽球項目的周天成、高爾夫球項目的李旻、以及跆拳道項目的蘇柏亞、黃鈺仁等，每一位都是桃園的驕傲！桃園市長鄭文燦並致贈所有桃園選手賀卡以及一副AirPods藍芽耳機，希望能夠讓選手舒緩身心，維持最佳狀態，好好專注、全力以赴角逐最佳成績。

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