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鄭怡靜拿銅牌　鄭爸爸一掃昨天悲傷：女兒辛苦了，我都有看到

記者林悅／台南報導

2020東京奧運在26日晚上7時進行桌球混雙銅牌戰，台南女將鄭怡靜與林昀儒以直落四力克強敵法國隊，奪下一面銅牌，再創我國奧運桌球項目佳績，市長黃偉哲感到與有榮焉，也為鄭怡靜27日上午女子單打第三輪賽事加油打氣，期待過關斬將闖進決賽。

▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭爸爸十分開心的表示，感謝市長與歸仁鄉親的支持鼓勵，女兒不負眾望，力火力全開，拿下桌球混雙銅牌，他說昨天晚上女兒就告訴他說：「爸爸今天我要火力全開，為台灣拿下一份桌球混雙銅牌」，他表示十分心疼女兒，接下來的比賽女單、女團，身體很重要，對女兒辛苦奪牌，鄭爸爸十分興奮大聲地說，他要告訴女兒：「妳辛苦了，爸爸在電視牆都看到了，妳火力全開！」。

▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲向鄭怡靜阿嬤道賀，並感謝辛苦栽培鄭怡靜為國爭光。

台南市長黃偉哲指出，他覺得其實今天是鄭怡靜的日子，也是他父母親還有阿嬤辛苦栽培結果的日子，也是台灣之光的日子，其實現場人都感動得熱淚盈眶，所以他其實不是來錦上添花，而是表示崇高的敬意，畢竟功成名就天下知名，但是他覺得等鄭怡靜回來台灣之後，回來台南之後，她應該可以栽培更多更多優秀的台灣台南子弟，台南過去有很多傑出的桌球選手，相信這些桌球選手的辛苦，汗不會白流、淚也不會白流。

▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，希望接下來把這個種子傳下去，把這個火種傳下去，那也謝謝鄭爸爸還有阿嬤，還有他們家人辛苦的栽培鄭怡靜，相信國家將來會讓怡靜繼續發光發熱，也會讓台南的桌球，我們會讓桌球的火種繼續傳下去，畢竟奪得台灣第一面桌球混雙的銅牌，也是第一面桌球混雙獎牌，這點是已經在歷史上留下一個記錄了。

▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲26日晚上親自來到歸仁仁壽宮虔誠參拜祈求，鄭怡靜、林昀儒創下佳績，並與在地鄉親一同為台南之光加油打氣，現場加油氣氛沸騰，鄭、林連勝4局順利摘下2020奧運桌球混合雙打銅牌！現場親友團與在地鄉親更激動落淚，鞭炮聲與摘銅瞬間零時差響起。

▲台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮為來自台南的女將鄭怡靜等人加油，並恭喜鄭怡靜、林昀儒拿下東奧桌球混雙銅牌，向鄭父等致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市教育局局長鄭新輝表示，出身台南歸仁的鄭怡靜，從小和姐姐鄭尚宜接受桌球訓練，一路從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中桌球隊，個性沈穩內斂、不服輸的鄭怡靜，在訓練上積極努力不怕苦，教練所開出的菜單皆能照單全收，因此立下紮實的基本功，14歲國二時便已入選我國史上最年輕的女子成人國手。

過去因未選上2012年倫敦奧運代表隊，曾一度不想訓練放棄桌球，在姐姐陪同下慢慢調整心情，重拾球拍回到賽場上，在2016年入選里約奧運國家代表隊，也創下我國第1次女子在2016-2018連續3年世界盃桌球賽女子單打亞軍及季軍之佳績，本屆能再次出戰奧運，已打破上屆紀錄，為自己的運動生涯寫下精彩的一戰。

台南市體育處表示，台南桌球已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人，曾創下區運、全運會23年連霸紀錄，在三級銜接上有大橋國小、崇明國小、佳里區信義國小、忠孝國中、大橋國中、長榮中學、新豐高中及南大附中等8間學校，期待未來台南能夠再次孕育奧運國家代表隊選手，為國爭光。

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