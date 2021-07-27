東奧選手首批返台「搭商務艙了」　蘇貞昌：加快檢疫、快速通關

▲東奧選手返回台灣。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

東京奧運23日開幕後至今，已經有多項競技結束賽事，今天（26日）將陸續有為台灣征戰的選手返國，為了讓選手能獲得充分的休息，政府除了安排坐商務艙外，在桃園機場也設置了專用通道、專用櫃檯及專用PCR採檢空間，最後還會派專人服務接送到防疫旅館。

今日（26日）首批返國的團隊，為自由車代表隊，包含台灣自由車好手馮俊凱，還有教練、機械師、防護員等4人。馮俊凱24日參加東奧自由車公路賽，也是他相隔13年之後再戰奧運，也是我國唯一參賽的選手，可惜比賽過程中，由於孤軍奮戰，實在難以突圍，最終脫離主集團，被迫關門沒能完成比賽。

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馮俊凱回到台灣後，在機場接受媒體採訪，表示這一次比賽真的是最特別的一次，由於受新冠肺炎疫情影響，主辦單位為了選手健康安全，在許多地方都有一些限制，例如訓練時無法隨意停下休息，「平常在外面訓練，是可以隨意的停下休息，但這次因為管制的因素，比較不能停下來這樣子」。

▲馮俊凱遺憾沒能完成比賽。（圖／馮俊凱日本友人提供）

這一次東京奧運中華代表團會分批返國，由於先前選手出國擠經濟艙已被罵翻，政府承諾所有選手回程均會搭乘商務艙，另外也會為中華隊設置專屬通道禮遇。行政院長蘇貞昌也表示，他已經特別請教育部、內政部協助，讓返國選手都能加快檢疫且快速通關，最後由專人服務接送到防疫旅館。

蘇貞昌透露，由於選手從國外返回台灣，會進行一小段防疫旅館生活，體育署及中華奧會特別提供一些小物，讓選手提前感受國人溫暖，包含各種口味的台灣糕點禮盒、家鄉味泡麵6碗、環保餐具組、藍芽小音響、看電視轉播時可用到的必勝加油巾等，防疫旅館也特別提供台灣水果與蛋糕，慰勞選手們的辛勞。