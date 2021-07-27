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黃智賢不滿美媒中國地圖「沒有台灣」：是去陰間搜到的地圖？

▲▼黃智賢12月5日在北京，主持環球時報年會論壇。（圖／取自2021環球時報年會網站）

▲資深媒體人黃智賢稱東京奧運上各種友善台灣的安排是「騷操作」。（圖／取自2021環球時報年會網站）

記者林彥臣／綜合報導

台灣選手在東京奧運進場，在國際間受到許多矚目，不僅日本、南韓媒體在代表團進　場時都以「台灣」為名稱呼，資深媒體人黃智賢還發現，美國媒體NBC的中國地圖，不但沒有台灣，連藏南等地都不見。對此她氣得痛罵，「NBC是去陰間哪裡，搜到一張莫名奇妙的地圖來？」

黃智賢在東京奧運開幕式當天，在臉書發文直言，「奧運騷操作」， 東京奧運開幕式上，曾經轉播過奧運的美國NBC電視，在中國隊進場時，用了一張錯得超級誇張的中國地圖。

最明顯的是，沒有台灣沒有釣魚島沒有南沙，藏南邊界跟阿克賽欽被挖掉等等。這當然不是疏忽，而是被指示，或是主動故意這樣幹的，「不然，NBC會無法拿到正確的中國地圖？不然，NBC是去陰間哪裡，搜到一張莫名奇妙的地圖來？」這地圖一出來，大陸網友群情激憤，中國駐紐約總領事館立刻強烈抗議。

黃智賢接著提到，日本奧運會在各國出場排序，用的是日本音的順序，中國被排在111，而中華台北隊照理應該在大陸隊前後，但不，日本刻意將中華台北，排在第104位入場，現場司儀稱呼為「中華台北」隊，可是入場順序卻是在泰國、韓國之後、塔吉克斯坦隊之前，這當然是以ta發音的，所以，是故意以「台灣」作為隊名排序，才可能以「ta」發音，跟在泰國後入場。

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲主辦國日本技術性的讓代表團正名為「台灣」，黃智賢認為是對中國滿滿的惡意。（圖／體育署提供）

黃智賢又舉例， NHK（日本放送協會）主播在播報時，更直接在播報時稱中華台北為「台灣」這樣，還有人會認為是主播個人的問題嗎？當然不是。

黃智賢說，為什麼日本東京奧運主辦單位，可以把「中華台北」的隊名，跟泰國排在一起呢？「如果這不是故意，什麼叫作故意？」

黃智賢說，名稱的重要，舉個例子來看看，今年的俄羅斯隊，因為禁藥問題，國際奧委會聲明，必須以俄羅斯奥委會（Russian Olympic Committee）為隊名出賽，簡稱（R. O. C.)，也不能播俄羅斯國歌。NHK跟東京奧運主辦單位，會不知道而違反規定嗎？

當然不會，「那，東京會不知道中華台北的隊名嗎？當然知道」知道而故意用台灣為名，當然是對中國的極度惡意，也是對國際奧委會的不尊重。

黃智賢表示，日本近來，在宣布要把福島核污染水排入太平洋這件事上，和四國會談、美國印太戰略、針對台海發言，都極度挑釁、極度囂張，跟美國互相唱和。

黃智賢最後強調，不要以為奧運代表和平與合作，奧運如果象徵和平，那是因為被壓迫者的反抗，才能爭取到和平、合作，是必須在確保我們不被佔便宜的情況下，才能合作，美國跟日本這波操作，是真正象徵了兩個國家對中國的意圖與惡意。

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