美國女泳將賽前「大跳KPOP熱身」爆紅　網狂讚：沒音樂也知是TWICE

東京奧運正如火如荼展開,6月美國奧運游泳代表隊選拔賽中一段影片近來重新引起話題,原來23歲女將施密特(Sierra Schmidt)熱愛韓國流行音樂,賽前總會大跳韓團舞蹈,動作精準得令韓國及台灣網友都大為讚嘆。

熱身時戴上耳機跳KPOP舞蹈是施密特多年來的習慣,也是她用來紓解緊張情緒的方式,因此被稱為美國女泳界的「舞后」(Dancing Queen)。而她在今年6月參加奧運選拔賽時熱舞的畫面在推特上爆紅,至今累計破26萬次觀看,在韓國及台灣社群媒體上都引起熱議。

影片中可見,當其他選手忙著做伸展運動時,戴著耳機的施密特在水道前大動作熱舞,就算身後的教練上前與她對話,也沒有讓她停下動作,拔河舞、聳肩等幾個代表性動作令網友都表示,就算現場沒有播音樂,也能馬上看出她在跳女團TWICE的Cheer Up。電視轉播的正面畫面中還可看到,施密特不僅舞步完美,就連對嘴都相當到位。

這段影片被轉發到韓國論壇上,網友紛紛留言表示,「好像人魚在跳舞」、「她真的有緊張嗎」、「任誰看都是TWICE」、「緊張只是想跳舞的藉口吧」、「舞步全都背起來了欸」。台灣PTT及Dcrad網友則表示,「被游泳耽誤的舞者」、「也太會跳」、「而且她還會跟唱」。

除此之外,施密特在其他比賽中大跳TWICE的Likey、BLACKPINK的As If It's Your Last等影片近來也被翻出,更親自在Spotify上分享自己的熱舞歌單「Dance 2021」,包括Red Velvet、I.O.I、GFRIEND、EVERGLOW、MOMOLAND和日本女團AKB48的歌曲都在其中。

她在2014年多次獲得全國青少年游泳冠軍,2015年拿下泛美運動會800公尺自由式金牌,可惜此次未能出戰東奧,目前在1500公尺自由式項目中世界排名第19名。

