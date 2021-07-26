可到帛琉打疫苗順便玩！陳時中：會和外交部討論兼顧防疫+旅遊

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

在本土疫情趨緩後，帛琉方積極要和台灣重啟台帛旅遊泡泡，加上帛琉達群體免疫，帛觀局已表態願意重啟，甚至台灣人想到帛琉打疫苗也有機會協助安排。針對台帛旅遊泡泡，指揮中心回應，「外交部這兩天討論兼顧防疫與旅遊」。

指揮官陳時中表示，這兩天外交部會討論帛琉旅遊泡泡的相關事宜，至於從帛琉返台的檢疫時間，仍會以之前的規定作為標準再檢討，因為帛琉已經有相當久時間沒有本土病例，且大部分當地人都已打過疫苗，所以外交部若是要與帛琉當局討論相關旅遊泡泡事宜的話，指揮中心會協助配合看如何可以兼顧防疫與旅遊必要性。

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目前帛琉全國的成人幾乎都已完成疫苗接種，12歲以上青少年也將開始施打疫苗，很快就可以達成群體免疫；另一方面，我國疫情已經獲得妥善控制並趨於穩定，惠恕仁非常盼望台帛兩國儘快重啟觀光旅遊的方案，外交部對於重啟台帛兩國的觀光旅遊發展也一直與帛方維持緊密的溝通聯繫。

外交部則表示，台灣明起調降疫情警戒至第二級，這將使重啟台帛觀光旅遊的環境更為成熟。外交部正持續與指揮中心、交通部等機關及業界聯繫商議，希望能夠回應惠恕仁的期待，儘快恢復並促進兩國觀光旅遊業及人民之間的互動往來。

