北北桃+10「8例已知感染源」！　1張圖看確診分布

▲0726本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（26）日公布國內新增10例本土病例，無人死亡，是三級警戒以來，第二度無新增死亡個案；另外，個案分布以台北市4例為多。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心表示，今日新增之10例本土病例（其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為7例男性、3例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月19日至7月25日。

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個案分布以台北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲0726全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月24日累計公布14,359位確診個案中，已有12,603人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.8%。

全台今年已累計 14,216 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,745 人

台北市 4,770 人

基隆市 312 人

桃竹苗

桃園市 757 人

新竹市 40 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 201 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 86 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人