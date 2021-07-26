香港羽毛球一哥「一身黑衣」出戰！本尊親回：代表香港比賽感自豪

▲香港羽毛球一哥伍家朗身穿黑色球衣參賽。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

正代表香港參加2020東京奧運的香港羽毛球「一哥」伍家朗，日前在男單穿上全黑、背後印有「Hong Kong China」的球衣上陣，引發政治爭議。香港羽毛球總會25日晚上發表聲明回應，事件是羽毛球隊間的溝通問題，但希望香港市民讓運動員集中精神比賽，為港爭光。

據《香港01》報導，伍家朗其他於個人社交網站發長文解釋，自己因缺乏球衣贊助，需要自行在比賽球衣上印名，但並未獲得授權印上香港區旗。他指自己一直為代表香港比賽而自豪，並希望大家看奧運時能專注於運動員場上表現，而非球衣。

香港羽毛球總會25日晚上發表聲明，港隊在疫情下刻苦專注訓練，目標是為港爭光；伍家朗在出發奧運前，仍未能與原先贊助商續約，「在時間非常緊迫及專心備戰之下，家朗決定自己先行安排球衣參賽。只根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要，印上球員姓名及所屬地區奧委會（即HONG KONG CHINA）以確保符合參賽規定。因而家朗順利獲裁判批准出賽。」

羽總稱，他們已與民政事務局聯絡，並會跟港協暨奧委會檢討，並已聯絡香港奧運代表團贊助商贊助商，為伍家朗提供印有區旗的球衣出戰餘下賽事。

羽總稱，「希望事件不會對家朗參賽有任何影響，將餘下賽事做得更好。香港羽毛球總會感謝廣大市民一直以來的支持，請繼續為香港羽毛球隊打氣，讓他們集中精神、專注比賽，為港爭光！」