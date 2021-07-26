「台灣體育行政人才非常少」　秘書長判刑確定竟被回聘顧問

▲中華奧運代表團搭機參加東京奧運，卻爆出違反總統蔡英文之前的承諾，未讓選手搭乘商務艙。（圖／CTWANT提供）

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「戴資穎經濟艙事件」搞得蔡政府灰頭土臉之際，「網球一姐」謝淑薇跟著在網路上砲轟，痛批中華民國網球協會資源分配不均。體育界人士表示，為避免總統蔡英文「體育改革」淪為空談，政府務必要求單項協會與運動員之間明訂培訓公約，載明權利義務關係。

中華民國足球協會副祕書長焦佳弘指出，籌組運動員工會是希望做為球員、球團和協會間的溝通橋梁，「有協會人士仍然認為選手應該被支配，不明白為何要跟晚輩、小毛頭說明什麼？當然不是每個協會都這樣蠻橫，但只要一爆發『體育事件』，雙方爭議就沒完沒了。」

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台灣運動產業理事長徐正賢說，就算體育署長張少熙已為了「戴資穎經濟艙事件」請辭，但若副署長、組長或科長能力不足，其實也換不了，因為台灣的體育行政人才非常少，這些人在政府組織內難以轉移，也無法從其他機關轉進來，人才沒辦法流動的時候，組織就很難有變革。

單項體育協會也出現類似狀況。徐正賢舉例，前網球國手劉中興從2007年任職中華民國網球協會祕書長，一直做到2020年才因為涉嫌利用人頭操縱協會選舉，遭判刑而被撤銷祕書長一職，不過，協會馬上又回聘他擔任顧問，明眼人都看得出來，劉中興仍是掌握大權的「地下祕書長」。

民眾黨發言人楊寶楨說，各單項協會與選手間的糾紛層出不窮，例如近日拿下溫布頓網球女雙冠軍的「網球一姐」謝淑薇，大爆國家隊教練先前在「聯邦盃」首戰未派她上場，導致她喪失代表台灣出賽東奧的資格，政府官員當下卻沒人吭聲。此外，謝淑薇也替妹妹謝語倢和搭檔許絜瑜抱不平，不滿網球協會未能爭取一名教練，陪同她們挺進東奧。

立委張其祿指出，體育署及運動發展基金早已投入東奧代表團數千萬元，並每年編列三億元預算的「備戰2020東京奧運黃金計畫」（東奧原訂2020年舉辦），計畫中也明訂選手於訓練期間搭乘商務艙，卻在前往東京參賽時讓選手坐經濟艙，這次東奧出戰的國手都是國寶，國人會嚴格監督政府的作為，對選手做到最佳的照顧。

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