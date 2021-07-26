楊勇緯奪銀！網想起「戰神朱木炎」奧運全場飛　本人親回成功秘訣

▲朱木炎被許多人封為台灣戰神。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運如火如荼，多位台將都有亮眼表現，其中，中華柔道隊選手楊勇緯24日奪下銀牌，卻流下不甘心的淚水，透露他的目標是金牌。就有不少人想起，戰神朱木炎曾在2004年雅典奧運出賽，一舉拿下金牌，不禁好奇「當年朱木炎有多屌？」在網友一片盛讚下，話題意外釣出朱木炎本人回覆。

本站25日報導《楊勇緯奪銀 他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的》，柔道男神楊勇緯一戰成名，型男外表與比賽時帥氣的英姿，在PTT上掀起一陣討論，有網友想起2004年的雅典奧運，當年朱木炎和陳詩欣替台灣踢回兩面金牌，之後帶起一波跆拳道熱潮，求問「朱木炎當初有多屌？」

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對於台灣戰神朱木炎超強快踢，網友們紛紛大讚，「踢到快死人」、「當時他沒對手不是隨便說說的」、「你可以去找他奧運影片來看，真的神扯」、「跳起來能踢三下的人，世界可不多」、「踢到奧運受不了改規則，你說呢」、「打法很酷啊，飛來飛去，是真的有實力的」、「他拿金牌那場真的屌，從頭到尾把對手壓著打。」

還有人把新聞轉貼到朱木炎粉絲專頁「Muyen Chu(朱木炎)」，留言笑誇「哈哈再看一次還是覺得你很厲害！」看到這則回覆後，朱木炎不忘先恭喜楊勇緯奪牌，「謝謝，恭喜楊勇緯！」接著展現謙虛一面，「上面說的有點太誇張了，不過謝謝大家想起我以前的努力。」

▲朱木炎謙虛回應，是網友誇大了。（圖／翻攝自Muyen Chu(朱木炎)）

另外，在東奧開幕前，朱木炎6月29日曾在粉專發文，提到這次奧運開始，很多04、08年的選手表現應該會再度被提及，但自己近幾年保持得非常低調，「因為一直覺得除了跆拳道我好像沒有其他的代表作，不過近幾年在帶學生帶出很多心得。」接著透露自己成功的秘訣。

朱木炎先是用hashtag點出2點，「#感謝默默背後付出支持的每一個貴人」、「#自律可以給自己帶來自信也可以給你帶來好運也可以給你帶來很多的貴人。」強調成功不是偶然，成功是一群人的努力而產生的結果，「當你還沒有成功時，試著幫助別人成功；當你成功過後，也試著幫別人成功。」