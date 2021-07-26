「柔道女王」連珍羚捲土重來　賴清德：一部與「天才」相反的故事

▲連珍羚。（圖／承筠行銷提供）



記者杜冠霖／綜合報導

奧運相關賽事進入第3日，我國代表隊選手陸續登場，首輪輪空的柔道57公斤級好手連珍羚將迎來首戰，對此，副總統賴清德表示，連珍羚在台灣成長、在日本發跡，「她奮戰不懈的身影，就是最值得敬佩的運動精神，讓我們一起為她加油和喝采！」

賴清德26日在臉書發文指出，日本有一部著名漫畫叫《柔道英雌》，是一部描寫「天才」柔道少女的喜劇漫畫，「然而，今天早上將代表台灣出賽東奧柔道女子57公斤級的連珍羚，卻恰好有個相反的故事。」

賴清德介紹，國小三年級，連珍羚因為不想參加學校早自習加入社團活動，開展了連珍羚的柔道生涯。一開始以為自己頗有天份，直到高中赴日本集訓，看到日本選手的實力與技術大為震驚，當下在她的心裡埋下一顆種子，一定要去柔道的發源地日本。

連珍羚大二時收到日本山梨學院的就學邀請，在不會半句日文的情況下前往日本，經過不斷的苦練，大三時在日本武道館拿到全日本學生第一，連珍羚大四時更成為山梨學院柔道隊的首位外籍隊長，並在畢業後受到日本的職業隊青睞，加入日本小松柔道隊，成為台灣柔道界旅日第一人。

上屆里約奧運，連珍羚籤運欠佳，接連對上倫敦奧運的金、銀、銅牌得主，更在復活賽時遭遇倫敦奧運金牌得主松本薰，讓她與第一面奧運獎牌失之交臂。

賴清德表示，連珍羚不僅是旅日第一人，也是台灣第一位在世界柔道大滿貫賽拿下金牌的選手，雖然在里約奧運只得到第5名未能奪牌，但連珍羚當時說，「當你比過一次奧運，是完成自己的夢想，第二次站上這個舞台，就會想為台灣留下一塊獎牌。」

賴清德指出，在台灣成長、在日本成為職業選手，連珍羚想把她24年訓練的精華，都綻放在奧運賽場上，回報給台日兩地支持她、幫助過她的人，讓世界看見她的柔道，「也許珍羚不是百年一遇的天才，但她奮戰不懈的身影，就是最值得敬佩的運動精神，稍晚讓我們一起為她加油和喝采！」