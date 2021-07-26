趙少康祝福敢打高端的人　913字問「打得過Delta病毒嗎？」

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日宣布，高端正式納入公費疫苗。中廣董事趙少康同日在臉書PO文，開頭第一句便是「祝福敢打高端疫苗的人」，接著提出質疑，「Delta病毒在歐、美、東南亞肆虐，總有一天會來台灣，高端真的打得過Delta病毒嗎？」

▲趙少康在臉書PO文評論高端納入公費疫苗一事。（資料照／記者林敬旻攝）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日上午召開臨時會議，針對高端疫苗接種進行討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，討論後專家同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，也認同可以混打，至於何時能開始施打，還要看高端供貨計畫而定。

不過，中廣董事趙少康25日在臉書PO出一篇913字的長文，開頭第一句便是「祝福敢打高端疫苗的人」。他認為，高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫是蔡英文政府的「陽謀」，蔡在6月21日受訪時曾提及7月開打只是一個目標，希望在7月底有第一批供貨，結果高端疫苗不但在7月解盲成功，也有第一批供貨，還列入公費施打，「恭喜蔡英文，連中三元！一切不是都完全依照寫好的劇本在為蔡英文演？」

趙少康認為，所有的時間點就是這麼湊巧，台灣現有的AZ、莫德納疫苗8月就會打完，8、9月間沒有新進的外國疫苗，高端剛好接上，「難怪之前陳時中、蘇貞昌拚命找出各種不堪的理由阻擋郭台銘、慈濟買BNT」、「就是要把8、9月空出來讓給高端」。

▲台灣疫苗接種率已突破25%。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康指出，BNT、莫德納、嬌生、AZ都是在做完第二期人體試驗後，拿出數萬人第三期人體試驗數據，才獲得緊急使用授權（EUA），台灣卻是全球第一個使用中和抗體效價替代疫苗療效評估的免疫橋接方式通過EUA的國家，高端聲稱要在巴拉圭做第三期人體試驗，「在我看來不過是只用區區1000人做的第二期試驗延續。」

趙少康質疑，美國Novavax疫苗跟高端一樣都是棘蛋白重組疫苗，第三期試驗做了好幾萬人，也過了好一段時間，卻還是沒有獲得美國緊急使用授權，「Delta病毒在歐、美、東南亞肆虐，總有一天會來台灣，高端真的打得過Delta病毒嗎？對於那麼相信民進黨而敢打高端疫苗的人，我佩服也祝福他們。」

▼趙少康臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）