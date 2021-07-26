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打麻將全中鏢！高風險場所曝　同住感染率8成、一起坐車67%

打麻將感染率100%！高風險場所曝　一起坐車也有67%。（圖／翻攝彰化縣政府網站）

▲不同接觸環境之下感染率。（點圖可放大／翻攝彰化縣政府網站）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣政府根據今年以來縣內269起本土確診，製作一張「在不同接觸環境之下的感染率」圖表，結果顯示打麻將中鏢率高達100%。彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，在密閉空間長時間共處時，尤其是通風不良之場所，都會增加染疫風險。

葉彥伯25日指出，藉由實證分析來看每個場域的感染風險，風險越高的場所管制措施就要越謹慎，以同桌打麻將來看，感染率100%，同住一戶或是宿舍的感染率>80%，歌唱等社區活動及同病房的病人皆75%，共乘轎車67%，同戶分層同住50%，泡茶聊天33%，親友聚會20%，學校的同班同學或是職場同辦公室的同事3-6%。

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▼哪些情境下感染風險會增加？（圖／翻攝彰化縣政府網站）

打麻將感染率100%！高風險場所曝　一起坐車也有67%。（圖／翻攝彰化縣政府網站）

葉彥伯表示，藉由這些風險性高的傳染場域，做歸納整理出高感染風險的情境，有拿下口罩時如飲食、喝茶聊天、唱歌等，還有口罩無法正確穿戴或維持在正確位置，如打牌打麻將、室內體能活動等，以及在密閉空間長時間共處時，尤其是通風不良之場所，都會增加染疫風險，也提醒大家要多加小心留意。

葉彥伯說，7/27-8/9全國降為二級警戒，大約兩周的時間，仍然不可以鬆懈，因為這是一個觀察期也是病毒的潛伏期，要觀察這兩周疫情如何變化，風險高的場所仍要做適度的管制；彰化縣各類餐飲場所內用座位應全面使用隔板，隔板材質不限，高度需足夠阻隔飛沫，室內桌距及座位後方與不同桌的客人須有1.5米的距離，每次翻桌必須用75%酒精或是稀釋的漂白水消毒，非同住者的室內非必要社交活動仍然禁止，如喝茶聊天、唱歌、打麻將打牌等。

彰化縣長王惠美則指出，25日確診+0，防疫不能鬆懈，累積確診人數269人，近5日核酸檢測陽性率為0.04%，核酸檢測累計陽性率為0.30%，完成篩檢人數8萬8619人，居家隔離人數降至44人，累計居家隔離人數為3122人，平均每位確診者的居家隔離人數是12人，讓人比較擔心的是年輕社交傳染鏈，從5月至今已累積有7人，請鄉親要約束年輕人不要趴趴走。

▼葉彥伯在記者會上介紹簡報。（圖／翻攝王惠美臉書直播）

打麻將感染率100%！高風險場所曝　一起坐車也有67%，葉彥伯解釋。（圖／翻攝王惠美臉書直播）

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