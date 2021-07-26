羅嘉翎笑起來太甜！「脫下頭盔」粉絲全戀愛了：校花等級的吧

▲羅嘉翎踢出銅牌 。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

年僅19歲的跆拳道選手羅嘉翎25日在東京奧運女子57公斤級銅牌戰中，以10比6擊敗非洲尼日選手，拿下台灣的第二面獎牌。網路上除了充斥各類恭喜、狂賀的文章，也有不少網友被羅嘉翎甜美的外型給擄獲，IG粉絲大翻倍，目前已有4萬多人追蹤，人氣相當高。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「羅嘉翎是不是有點可愛」為題發文，提到羅嘉翎踢出銅牌後，他就特別去IG找對方的照片，結果發現「脫下頭盔」的生活照真的很可愛，「大家覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言回應，「真的很可愛」、「可愛小大一」、「很漂亮、清新」、「更厲害的是她的成就」、「我婆勿擾」、「傻大姐的感覺」、「很高耶！矮男哭哭」。

此外，也有網友發文提到，23歲的柔道選手楊勇緯在東京奧運60公斤級比賽中奪得銀牌後，帥氣的臉龐和堅毅的眼神讓不少台日網友陷入瘋狂，IG粉絲大暴漲，從原本的1萬多變成現在的26萬多。而羅嘉翎也為台灣人爭光，真的很棒，「目前有1.1萬人（截稿前已有4萬），這次會暴增到多少呢？」

底下網友紛紛直呼，「很斯文、很漂亮」、「她超可愛耶」、「她是校花等級的吧！也太可愛了」、「至少5萬吧」、「長得漂亮，笑容可愛，未來不可限量」、「我也追蹤了呵呵，有夠可愛的高個兒」、「10萬應該蠻有可能」。