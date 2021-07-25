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振興券要來了！　政府「暫不發現金」關鍵在評估民眾一慣性

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020年在疫情趨緩後，政府推出振興三倍券，促進民眾消費。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

行政院日前透露，已在研擬相關產業振興方案，並鬆口還有1600億特別預算。對此，政府官員表示，振興原則不會低於去年的三倍券；而外界所謂「發現金」的想法，暫時不在規劃之中。至於為何暫時不規劃發現金，關鍵在於，振興政策不同於紓困，若發現金會擔心國人把錢存起來，導致無法真正達到活絡經濟的目的。

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前已剩下1600億，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

羅秉成說，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。

對於新一波的振興方案，目前可能規劃兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，就等適當時機推出；而今年振興券原則上不會低於三倍券的「3倍效益」，但討論還在進行中。

至於外界所謂「發現金」的想法，目前暫時不在規劃之中。事實上，政府面對疫情，民生的幫助上，分為二大方向，一是「紓困」，其二是「振興」。

在意義上，「紓困」屬救急性質，政府提供在疫情衝擊下，受到影響、有急迫性的民眾，用現金予以紓困；至於「振興」，則是在疫情趨緩之後，民生活動逐漸恢復平常狀態時，再推出振興政策，透過「刺激手段」來活絡經濟，關鍵在於讓民眾願意出來消費，不是政府發放多少錢。

因此，政府官員表示，在「紓困」階段是以現金方式，提供有急迫需要的民眾緊急幫助；而「振興」則是要思考如何活絡經濟，兩者出發點不同。

如果振興發放現金會遇到什麼問題？政府官員舉去年10月份的新聞指出，日本政府當時發放現金補貼，但許多日本民眾把錢存起來，並沒有充分運用在消費上，導致家庭消費下滑，但家庭現金存款卻增加，甚至達到歷史最高水準，這並無助於整體經濟振興的目標。

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