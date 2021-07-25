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竹山城隍慶典因疫情喊卡　靈德廟贈警物資感謝一線抗疫英雄

▲竹山城隍慶典因疫情取消，靈德廟特贈警分局便當盒紀念品致謝第一線人員。（圖／竹山靈德廟新世代青年會提供）

▲竹山城隍慶典因疫情取消，靈德廟特贈警分局便當盒紀念品致謝第一線人員。（圖／竹山靈德廟新世代青年會提供）

記者高堂堯／南投報導

南投竹山鎮的年度重頭戲、有竹山小過年之稱的「靈德廟城隍爺慶典」，今年因疫情關係宣布取消；不過建廟適逢190周年的廟方在城隍爺生日前，特地前往竹山警察分局送上80份午餐及170份文化節紀念品，慰問並感謝人民保母在第一線的辛勞。

廟方指出，昨（24）日農曆6月15日為竹山城隍爺誕辰，靈德廟新世代青年會在會長劉子維率領下，與南投縣民政處宗教禮俗科代表張建國於前（23）日前往竹山警分局致贈慰問物資，由副分局長郭汶川代表受贈。

廟方表示，今年雖未舉辦城隍爺慶典和文化節活動，但近日正值防疫及防颱期間，靈德廟新世代青年會除了慰勞警察的辛勞，更感謝青年會過去承辦城隍爺文化節15年以來，從治安巡邏、繞境交管、夜市扒手防範、個資詐騙預防、城隍文化國小育樂營警局參訪，都受到竹山警分局全力支持及協助。

▲竹山城隍慶典因疫情取消，靈德廟特贈警分局便當盒紀念品致謝第一線人員。（圖／竹山靈德廟新世代青年會提供）

▲竹山城隍慶典因疫情取消，靈德廟特贈警分局便當盒紀念品致謝第一線人員。（圖／竹山靈德廟新世代青年會提供）

竹山靈德廟今年適逢建廟190年，新世代青年會成立15周年，廟方指出，身為在地信仰中心之一，靈德廟在前主委劉迺倉帶領下，和鎮民一起經歷過921地震、賀伯颱風、桃芝颱風等重大天災，持續辦理冬令救濟、遊民三餐供應；而今年在疫情全球肆虐，廟方期許在日審陽、夜審陰的城隍爺和陽世人們共同努力，得以早日疫除民安、合境安康。
 

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