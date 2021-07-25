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高雄防疫降級最新指引！餐飲內用「三面阻隔」　室內不准打麻將

▲高雄市府25日召開記者會。（圖／高雄市府提供）
▲高雄市府25日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

因應7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，高雄市長陳其邁表示，除中央公布指引外，高雄市防疫規畫也因風險等級擬定開放策略，如餐廳使用隔板，隔板要有三面，目的是避免飛沫傳染，另外，室內空間開放後，也得記得「保持社交距離、保持通風」

▲高雄市府25日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲高雄餐廳內用隔板範例。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁於25日會後記者會表示，緊接著要降級，除了中央公布的指引，經美國德州醫學會風險評估等級，針對不同等級風險的場域來擬定開放策略，也許跟其他縣市或中央不同。

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他指出為何高雄餐廳採用三面板和ㄇ字型隔板，不一定要使用玻璃，壓克力、紙板甚至靠牆等物理性隔板都可以，只要三面阻隔就好，他拿出模擬咳嗽空氣的散播圖，用物理性隔板就能有效阻絕飛沫傳染，旁邊兩側加上前面隔板安全性提高；另外，密閉空間沒有隔板，用鳳山恐怖麻將桌為例，連續到麻將間打麻將，一個牌間傳給另個牌間及家族等的群聚感染，顯示脫口罩在密閉空間是相當危險，這就是為何要這樣要求的原因，也要禁止室內打麻將玩桌遊等。

除物理隔板外，建議未來社區、學校、工作等室內場域開放後，除了用餐保持距離，最好要通風，要開窗，假如無法開窗，要裝設可過濾空氣的清淨機，改善通風品質，他提及「一方保持社交距離、一方面保持通風」大幅降低傳染風險，因此提醒，未來開放室內空間，要注意通風和隔板問題。

時間對我們來說完全沒用！

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