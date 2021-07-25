　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

F-15E戰機引擎狂噴火花！　航空迷「一眼看出故障點」救了飛行員

記者吳美依／綜合外電報導

英國航空迷辛普森（Ian Simpson）時常前往空軍基地附近，欣賞、拍攝戰鬥機起飛與降落，這天卻發現一架F-15E攻擊鷹式轟炸機有些異常，引擎不斷噴出奇怪火花，他立刻聯絡基地與塔台，及時避免一場災難。飛行員湯普森少校（Maj Grant Thompson）表示，這位航空迷的迅速行動「100%」拯救了自己的性命。

BBC、《空軍雜誌》報導，此事發生於13日，辛普森起初以為是戰機的後燃器（afterburner）噴出火花，但很快就發現不對勁，「戰機利用這個裝置（後燃器）起飛，但通常一離開跑道就會關閉」。他趕緊打電話到皇家空軍萊肯希思基地（RAF Lakenheath），並將此消息轉到飛行控制中心，及時警告飛行員。

▲英國航空迷發現戰機問題，成功救了飛行員。（圖／翻攝自Facebook／RAF Lakenheath）

▲英國航空迷辛普森發現戰機引擎故障，及時通知基地，救了飛行員一命。（圖／翻攝自Facebook／RAF Lakenheath）

湯普森少校回憶，當時塔台告知「一位當地居民提醒，我們的起飛發生異常，可能是噴嘴故障」，同行飛行員駕駛飛機環顧一圈後，果然注意到右引擎「其中一個噴嘴看起來不太對勁」，於是一行人立刻返航，並且安全降落。

湯姆森坦言，當時完全不知道飛機出狀況，「從我們的角度來看，這是一次正常的起飛」。他21日在空軍基地親自感謝辛普森，並且贈送第48戰鬥機聯隊的帽子與臂徽作為謝禮。

「3合1點心機」超殺價來了！鬆餅、三明治在家輕鬆做

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光
東奧第1個世界紀錄誕生！　澳洲女子4x100米自由式接力碾壓
「台灣球王」盧彥勳東奧首戰落敗！20年球員生涯結束
快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！千萬得主是你嗎？
吳亦凡KTV狂歡「20女 vs. 4男」恐怖細節曝光！　20
威力彩上看8.2億！4星座中獎撇步一次看　「金牛座」今晚切記
楊勇緯爸爸更帥！深邃五官「撞臉男星」20年神照出土　鄉民全炸
福原愛東奧看一半「想到北京奧運」！　鬆口曝32年來第一次
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

34歲男轟「疫苗沒用」拒施打　稱聖經才能救人！13天後染疫亡

F-15E戰機引擎狂噴火花！　航空迷「一眼看出故障點」救了飛行員

水上芭蕾「高跟鞋+網襪」唯美畫面曝光！　俄前選手V字劈腿超火辣

現實版絕命終結站！飛天設施失控互撞「金屬片噴飛」孩滿身血嚇壞

女生打「莫德納」更容易出現不良反應！　75%日本人打完2劑發燒

新冠痊癒又染「黑真菌症」　挖肉、切爛骨保命！印度飆破4.5萬例

時代雜誌世界最佳百大景點！　台北獲選「文化寧靜城」

她公園散步遭「百隻老鼠」飛撲啃咬！　四肢千瘡百孔、佈滿齒痕

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

《環時》批NHK！　轉播東奧開幕喊「台灣」 ：日本故意做手腳

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

34歲男轟「疫苗沒用」拒施打　稱聖經才能救人！13天後染疫亡

F-15E戰機引擎狂噴火花！　航空迷「一眼看出故障點」救了飛行員

水上芭蕾「高跟鞋+網襪」唯美畫面曝光！　俄前選手V字劈腿超火辣

現實版絕命終結站！飛天設施失控互撞「金屬片噴飛」孩滿身血嚇壞

女生打「莫德納」更容易出現不良反應！　75%日本人打完2劑發燒

新冠痊癒又染「黑真菌症」　挖肉、切爛骨保命！印度飆破4.5萬例

時代雜誌世界最佳百大景點！　台北獲選「文化寧靜城」

她公園散步遭「百隻老鼠」飛撲啃咬！　四肢千瘡百孔、佈滿齒痕

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

《環時》批NHK！　轉播東奧開幕喊「台灣」 ：日本故意做手腳

19歲跆拳道女將羅嘉翎　驟死賽逆轉退南韓強敵李雅凜

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

「這錢賺得下去？」他替90歲阿婆裝潢怒了　驚見全偷工減料險崩塌

中央將收回屆效莫德納　北市：會做到「沒有任何一劑被收回」

烟花颱風12時30分登陸浙江舟山　上海地鐵兩條線路停運

三級作戰70天／「沒有誰比誰厲害」　蘇貞昌「老船長」抗疫臨危不亂

今夏必吃的「芒果甜點」！鬆軟舒芙蕾、抹茶千層蛋糕 　加進去都超搭

僅開放線上訂位！添好運、了凡部分門市7／27起恢復內用

東奧第1個世界紀錄誕生！　澳洲女子4x100米自由式接力碾壓摘金

奧地利馬術選手「怕馬牙疼」退賽！　她忍痛臨時宣布：健康大於一切

國際熱門新聞

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

NHK東奧開幕喊「台灣」　《環時》：故意做手腳

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

泰國產能低　AZ全球調貨供東南亞

疫情加上天災　全球供應鏈快崩潰

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

塔利班報復　阿富汗口譯員遭斬首

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

她散步遭百隻老鼠啃咬　四肢千瘡百孔

印太自由開放　菅義偉馬克宏共識

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

新冠痊癒又染黑真菌症　挖肉切爛骨

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

Delta病毒「傳播超快」2關鍵曝光

更多熱門

相關新聞

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

台南市將軍區17日下午4時50分發生一起悲劇！一名37歲戴姓男子開著休旅車返家卸貨，不料，卻意外輾斃2歲的么女。戴男與同為空軍的妻子下午在同袍陪同下到台南市殯儀館相驗，戴男情緒低落、眼眶泛紅，不發一語離開現場。

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

美公布B-21概念圖　明年5月首飛

美公布B-21概念圖　明年5月首飛

清泉崗球場總經理私帶友人「無罩」打高爾夫　軍方震怒下令調查

清泉崗球場總經理私帶友人「無罩」打高爾夫　軍方震怒下令調查

關鍵字：

F-15E戰機航空迷飛行員空軍空軍基地英國皇家空軍萊肯希思基地RAF Lakenheath

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／新北市議員唐慧琳罹胰臟癌離世　享年49歲

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

吃定OL「沒內褲又好欺負」　惡狼4度性侵她

戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面