F-15E戰機引擎狂噴火花！　航空迷「一眼看出故障點」救了飛行員

記者吳美依／綜合外電報導

英國航空迷辛普森（Ian Simpson）時常前往空軍基地附近，欣賞、拍攝戰鬥機起飛與降落，這天卻發現一架F-15E攻擊鷹式轟炸機有些異常，引擎不斷噴出奇怪火花，他立刻聯絡基地與塔台，及時避免一場災難。飛行員湯普森少校（Maj Grant Thompson）表示，這位航空迷的迅速行動「100%」拯救了自己的性命。

BBC、《空軍雜誌》報導，此事發生於13日，辛普森起初以為是戰機的後燃器（afterburner）噴出火花，但很快就發現不對勁，「戰機利用這個裝置（後燃器）起飛，但通常一離開跑道就會關閉」。他趕緊打電話到皇家空軍萊肯希思基地（RAF Lakenheath），並將此消息轉到飛行控制中心，及時警告飛行員。

▲英國航空迷辛普森發現戰機引擎故障，及時通知基地，救了飛行員一命。（圖／翻攝自Facebook／RAF Lakenheath）



湯普森少校回憶，當時塔台告知「一位當地居民提醒，我們的起飛發生異常，可能是噴嘴故障」，同行飛行員駕駛飛機環顧一圈後，果然注意到右引擎「其中一個噴嘴看起來不太對勁」，於是一行人立刻返航，並且安全降落。

湯姆森坦言，當時完全不知道飛機出狀況，「從我們的角度來看，這是一次正常的起飛」。他21日在空軍基地親自感謝辛普森，並且贈送第48戰鬥機聯隊的帽子與臂徽作為謝禮。

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