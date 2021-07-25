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印尼新冠疫情嚴峻　外交部：台商包機8／8返回

▲▼印尼,新冠,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼新冠疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／綜合報導

印尼新冠肺炎疫情持續升溫，23日新增近5萬名確診案例，外交部昨(24日)表示，據駐印尼代表處獲得的消息，印尼台商總會與印尼台商已協調安排8月8日印尼Garuda航空的包機，開放讓有返國需求的印尼台商僑民登記搭乘，對於部分無法搭乘這班包機的僑民，提供自雅加達轉經第3國返台的班機資訊供參考及選擇。

印尼疫情嚴峻，駐印尼代表處自6月以來有15名人員確診，外交部及駐印尼代表處表示，會持續關注印尼疫情發展及醫療能量負荷情形，透過駐處與僑界成立的緊急抗疫中心及社群媒體群組提供抗疫相關資訊及資源，並適時協助僑民安排返國事宜。

外交部說，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打台灣駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

印尼疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心將印尼列為「重點高風險國家」，從印尼入境者須遵循嚴格檢疫規範。現行「重點高風險國家」為巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及緬甸等，共8國。

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