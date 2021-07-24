　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

▲▼台鐵員林車站大清消。（圖／彰化縣政府提供）

▲員林火車站有確診者足跡大清消。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連7天0確診後今天新增2名確診個案，為一名病毒量極高的碩士生和另名業務哥，均為「跨縣市年輕人社交活動傳染鏈」個案，同時也公布二人足跡除了彰化市2家超商、台鐵員林車站外，稍早又公布最新足跡，曾到台中新烏日站搭乘台鐵區間車，途中行經6站，衛生局也提醒有請曾出入上述相關場所之民眾，身體不適應盡速就醫採檢。

縣長王惠美下午公布2人的足跡，7月20日晚上21時20分至21時30分，在小7彰化市彰工門市、7月22日早上10點25分至10時40分、下午13時35分至13時45分到彰化市中山路三段附育門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚間公布最新足跡，7月19日下午15時48分到台中新烏日站搭乘2193次區間車，16時17分員林站下車，這班區間列車起始站基隆、終點嘉義站，從新烏日到員林中途行經(新烏日、成功、彰化、花壇、大村、員林)。

▲彰化確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯強調，今天新增2例感染源待查。從最近三週，確診個案都是20歲至30歲的年輕人，特別要留意，在65歲以上高齡族群開始施打疫苗之後，會出現二個現象，一是高齡族群確診後症狀會變輕微或無症狀，二是病毒疫情會往還没有施打疫苗的中年或年輕族群，特別要留意與觀察。

▲彰化確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

為防範發生持續社區傳播，葉彥伯也提醒請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。通報電話：04-7115141，如有任何疑問請來電。

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

55元吃到《料理之王》大廚級美食！川味辣雞、黑椒牛柳　5分鐘就搞定

ET快訊
楊勇緯魅力席捲日本！日網：楊太太都在電視前收看
楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士
全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史
楊勇緯奧運奪柔道銀牌！演藝圈明星感動發聲　阿爆：排灣族的驕傲
男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小
柔道男神楊勇緯吸睛　日本女網友爆動：帥得讓人喘不過氣
最強後盾！爸媽請假觀賽　家人見證楊勇緯東奧寫歷史
快訊／柔道楊勇緯奪銀牌　台灣東奧首面獎牌開張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」抱不平：輸了還在酸？

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

台中學生家長看這裡！3千家補習班「5條件」開放實體上課

雲林降級鬆綁指引曝！內用採梅花座…進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　宜蘭8／3開放內用

告別三級警戒！確診折線圖「緩坡降→平地」　趨勢曝727解封玄機

苗栗3歲女童確診！微解封跨縣市　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」抱不平：輸了還在酸？

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

雙北人衝桃園、基隆餐廳內用？鄭文燦：與林右昌共同跨出第一步

台中學生家長看這裡！3千家補習班「5條件」開放實體上課

雲林降級鬆綁指引曝！內用採梅花座…進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

不斷更新／全國餐飲內用一次看！僅雙北禁內用　宜蘭8／3開放內用

告別三級警戒！確診折線圖「緩坡降→平地」　趨勢曝727解封玄機

苗栗3歲女童確診！微解封跨縣市　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

社區無法看房！新莊男賣房「空等2個月」　他傻：房地合一2.0照課

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

來認識柔道男神楊勇緯　關於他的三件事　

地板出現八卦陣！兩坨「毛毛大物」卡走道　媽嘆：常被撞飛絆倒

富邦單局3安追分　前5局5比7落後統一

楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士

暴力猿打爆德保拉！4.2局失9分本季最慘　5局樂天9比4兄弟

全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

生活熱門新聞

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

即／高雄、台南開放餐飲內用

一日球迷「觀戰戴資穎」嚇噴：太強了吧！

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

快訊／今增24例本土「新北市9例最多」

快訊／今日新增24例本土、另增2死

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

即／727降級！高雄仍禁止打麻將

超級變變變讓開幕超好玩！可愛1失誤成亮點

即／彰化+0又破功！男人幫「確診再+2」足跡曝

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

更多熱門

相關新聞

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高

男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高

彰化連8天零確診破功！今天「年輕人社交活動傳染鏈」又新增2例本土確診個案，分別為碩士生及服務業的男性，與台中家教男、彰化創投董座及海鮮小開沒有接觸，是男人幫衍生出的台北社交圈，葉彥伯指出，彰化最早的個案出現於5月，因此可推估這個傳染鏈從5月就開始了，因為有一些隱私性，透過族群在傳遞。

台中市3千家補習班　「5條件」開放實體上課

台中市3千家補習班　「5條件」開放實體上課

北市1萬多劑莫德納快過期　蔡炳坤：中央專案特別多

北市1萬多劑莫德納快過期　蔡炳坤：中央專案特別多

雲林降級鬆綁指引曝！進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

雲林降級鬆綁指引曝！進廟參拜「不提供籤筒、擲筊」

苗栗3歲女童確診　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

苗栗3歲女童確診　媽帶到桃園找阿姨玩染疫

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化男人幫碩士服務業確診區間車

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

即／高雄、台南開放餐飲內用

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面