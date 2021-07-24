男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小7

▲員林火車站有確診者足跡大清消。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連7天0確診後今天新增2名確診個案，為一名病毒量極高的碩士生和另名業務哥，均為「跨縣市年輕人社交活動傳染鏈」個案，同時也公布二人足跡除了彰化市2家超商、台鐵員林車站外，稍早又公布最新足跡，曾到台中新烏日站搭乘台鐵區間車，途中行經6站，衛生局也提醒有請曾出入上述相關場所之民眾，身體不適應盡速就醫採檢。

縣長王惠美下午公布2人的足跡，7月20日晚上21時20分至21時30分，在小7彰化市彰工門市、7月22日早上10點25分至10時40分、下午13時35分至13時45分到彰化市中山路三段附育門市。

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晚間公布最新足跡，7月19日下午15時48分到台中新烏日站搭乘2193次區間車，16時17分員林站下車，這班區間列車起始站基隆、終點嘉義站，從新烏日到員林中途行經(新烏日、成功、彰化、花壇、大村、員林)。

葉彥伯強調，今天新增2例感染源待查。從最近三週，確診個案都是20歲至30歲的年輕人，特別要留意，在65歲以上高齡族群開始施打疫苗之後，會出現二個現象，一是高齡族群確診後症狀會變輕微或無症狀，二是病毒疫情會往還没有施打疫苗的中年或年輕族群，特別要留意與觀察。

為防範發生持續社區傳播，葉彥伯也提醒請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。通報電話：04-7115141，如有任何疑問請來電。

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