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滷味店員「爆乳露臀」太狂！客人站一排看她切：多久都等

▲小桃子擔任台中滷味攤一日店長，吸引了許多人排隊，專心看著她切滷味。（圖／小桃子授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲一名身材火辣的滷味攤女店員引發關注。（圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

再久都願意等！一名網友在臉書分享，一間滷味攤前大排長龍，雖然必須要等待，但所有人都很有耐心的站在一旁，認真看著「切菜」的店員。畫面曝光後，所有網友也秒懂了大家耐心等待的原因，直呼「終於知道為什麼台灣人最愛排隊了」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享照片表示，「外送突然心平氣和，就算餐期水深火熱，大家也都很有耐心等待。」只見一名身材火辣的女店員穿著杏色深V針織衣，與露出長腿的超迷你牛仔褲，認真的站在店鋪前切切切不停，而深V下的「巨大胸器」更是誘人，吸引超多男客光顧。

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▲小桃子擔任台中滷味攤一日店長，吸引了許多人排隊，專心看著她切滷味。（圖／小桃子授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「我終於知道為什麼有時候台灣人最愛排隊了」、「等解封，直接固定班底，天天內用」、「可以看到乳震，足以撫平等待的煩躁」、「這幾位客人的表情都很『紳士』啊」、「Ok的，妳慢慢來，小心別切到手」、「一不小心，又多給自己買了一份」。

事實上，照片中的女店員就是知名網紅「小桃子」，她在2018年時到台中一間滷味攤擔任一日店長，結果「爆乳又露臀」的穿著馬上引起轟動，讓滷味攤生意比平常多了3至4成。本名「顏鳳萱」的她，除了曾擔任車模、直播App主播，現在還是JKF女郎，在IG擁有35.5萬粉絲追蹤。

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